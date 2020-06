Uomini e Donne, rissa in studio: due cavalieri giungono alle mani, interviene la sicurezza

Giovanni Longobardi dopo aver lasciato Uomini e Donne ha svelato cosa è accaduto dietro le quinte del programma alla fine della puntata. Il giovane cavaliere napoletano, arrivato al trono over per corteggiare Veronica Ursida, dopo alcune incomprensioni ha deciso di lasciare tutto e tornare al suo paese.

La dama, però, ha voluto seguirlo, dichiarandosi interessata e triste per la sua decisione. Nonostante lui non volesse che la seguisse, insieme hanno abbandonato il parterre continuando fuori la conoscenza. Ma a quanto pare, prima di dire addio per sempre al programma è accaduto qualcosa di insolito e a raccontarlo è stato proprio Giovanni.

Giovanni Longobardi contro Armando

Dopo l’addio a Uomini e Donne, Giovanni Longobardi ha dichiarato di essere quasi arrivato alle mani con un altro protagonista di Uomini e donne, Armando Incarnato. In una delle ultime puntate già andate in onda si sarebbe sfiorata addirittura la rissa dietro le quinte, ma le scene ovviamente non sono state trasmesse.

I due avrebbero litigato perché Giovanni ha difeso Veronica dai suoi attacchi. Il corteggiatore della Ursida ha sempre visto nella donna una persona sensibile e dolce, a differenza di Incarnato che l'ha sempre additata come una stratega. Giovanni ha dichiarato di non stimare affatto Armando e di sentirsi completamente diverso dai lui, sopratutto nei modi di fare.

Rissa sfiorata a Uomini e donne

Giovanni Longobardi ha raccontato di essere arrivato quasi alle mani con Armando. Incarnato di certo non ha un caratterino semplice e a volte discutere con lui non è facile. Il nuovo corteggiatore di Veronica ha dichiarato con rammarico che tra di loro il peggio è stato evitato solo grazie all’intervento della sicurezza. Ho messo quasi le mani addosso ad Armando, una rissa sfiorata solo grazie all’intervento della sicurezza dello studio”.

Le scene dello scontro a Uomini e Donne sono state tagliate e non sono andate in onda. Dopo la rissa sfiorata, Giovanni ha ammesso il suo pentimento per la propria reazione. Non valeva proprio la pena arrabbiarsi così per un personaggio che si commenta da solo. Armando è sempre stato molto aggressivo nei confronti di Veronica e come abbiamo visto anche in passato più volte l’ha ferita fino a farla piangere. Secondo l’imprenditore, la dama romana avrebbe un amante fuori e starebbe prendendo in giro tutti.