“Ancora innamorata di lei?” Gigi D’Alessio e lo sgarbo ad Anna Tatangelo, l’indiscrezione

La fine della storia d’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

Dopo la separazione avvenuta qualche mese fa, ovvero prima dello scoppio della pandemia da Covid-19, i fan di Gigi D’Alessio si sono chiesti se quest’ultimo è ancora innamorato di Anna Tatangelo. I due si sono lasciati dopo una storia durata all’incirca 15 anni e la presenza del figlio Andrea.

Ovviamente le varie notizie che circolano in rete e sulle riviste di pettegolezzi sono solo delle indiscrezioni, mentre l’unica cosa concreta ce l’hanno fornita settimane fa i diretti interessati. Infatti, lo scorso febbraio attraverso una Storia sui loro rispettivi account Instagram, i due cantanti hanno comunicato ai follower la fine della loro relazione sentimentale. Una comunicazione doverosa soprattutto per il bene e il rispetto del figlio che ormai ha dieci anni. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto ultimamente.

Le possibili ragioni dell’addio: c’entra la Chiesa?

Nonostante la separazione, molte indiscrezioni in queste ultime settimane dicono che Gigi D’Alessio volesse riconquistare Anna Tatangelo. Pare che il cantante napoletano fosse ancora innamorata della madre di suo figlio Andrea, ma la verità sembra essere un’altra. Al momento non sappiamo la vera ragione della separazione anche se si parla di un possibile addio da parte della cantante di Sora.

Sembrerebbe che quest’ultima, fortemente cattolica, avesse il desiderio di convolare a nozze in Chiesa con l’abito bianco mentre Gigi no. Pare che il noto professionista partenopeo sarebbe ancora sposato con la prima moglie Carmela Barbarto. Ovviamente si tratta solo di rumors e non c’è nulla di ufficiale.

Nuovi retroscena: Gigi D’Alessio ha dimenticano Anna?

Me di recente sono venuti a galla nuovi retroscena sulla tanto chiacchierata separazione tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Sembrerebbe che la decisione sia stata presa in comune per il bene della coppia ma soprattutto per Andrea di dieci anni.

Se questa fosse la verità, e le probabilità sono molto alte, il cantautore napoletano non è ancora innamorato della professionista frusinate anche se naturalmente i due si vorranno sempre bene. Ricordiamo che i due sono stati insieme per 15 anni condividendo una storia d’amore molto importante e che ha generato la nascita di un figlio. A questo punto non rimane che attendere delle dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati.