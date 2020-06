Gigi D’Alessio, il curioso aneddoto sul suo passato: ecco cosa faceva prima di diventare cantante

Gigi D’Alessio al centro dell’attenzione

Da settimane Gigi D’Alessio è al centro dell’attenzione mediatica per via della sua separazione da Anna Tatangelo. I due, dopo quasi 15 anni di convivenza e la presenza di un figlio hanno preso due strade differenti. Al momento il cantautore napoletano si sta concentrando sulla musica, anche se l’emergenza sanitaria da Covid-19 impedisce di realizzare dei concerti per evitare assembramenti.

Il professionista dopo tanta gavetta e sacrifici è diventato uno degli artisti più apprezzati nel panorama musicale italiano. Ma non tutti sanno che in passato il conduttore di 20 anni che siamo italiani ha avuto dei problemi legati al lavoro. Di cosa si tratta?

Il suo lavoro prima di diventare cantante

Il riferimento fatto prima riguarda gli esordi di Gigi D’Alessio. Il professionista napoletano sin da piccola ha avuto la grande passione per la musica. Nato e cresciuto tra Bagnoli e Fuorigrotta, alle porte del capoluogo campano, l’ex compagno di Anna Tatangelo ha fatto tutti il possibile per trasformare il suo sogno nel cassetto in un vero e proprio lavoro. Qualcosa che gli ha dato la possibilità di mantenere una famiglia allargata.

E per questa ragione sin da adolescente il grande Gigi ha iniziato a studiare numerosi strumenti musicali. Partendo dalla fisarmonica, che gliela aveva donata il padre, ma anche il pianoforte. La sua carriere nel mondo della musica è iniziata come direttore d’orchestra, ma la svolta è arrivata negli Anni Novanta degli, quando inizia a collaborare con degli artisti importanti della musica partenopea, uno su tutti il compianto Mario Merola, di cui è diventato il suo pianista ufficiale.

Il grande successo grazie a Mario Merola

Grazie a tale conoscenza, la carriera di Gigi D’Alessio iniziò a decollare fino a diventare uno delgli artisti più importanti d’Italia. Ma il suo cammino non è stato semplice perché era stato etichettato come cantante neo-melodico, quindi non veniva mai invitato dalle emittenti nazionali. Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo la situazione cambiò in meglio e ormai è un divo.

Gigi in questi anni ha collezionato grandi successi vendendo milioni di dischi, ma anche tante soddisfazioni personali, come il concerto in diretta negli Stati Uniti al Presidente Bill Clinton. La sua vita sentimentale è abbastanza travagliata, dopo la fine del suo matrimonio con Carmela Barbato con la quale ha messo al mondo tre figli, Gigi si è messo con la Tatangelo e come è finita la loro storia è cronaca di questi giorni.