Tina Cipollari viene scambiata per Gemma, la foto equivoca crea il caos: “Hai sbagliato bionda” (FOTO)

I telespettatori di Uomini e Donne saranno sicuramente a conoscenza dell’ostilità di Tina nei confronti di Gemma, pertanto, il fatto che l’opinionista sia stata scambiata per la sua rivale non è certamente una cosa gradevole. La Cipollari ha pubblicato una foto in cui ha mostrato il suo nuovo taglio di capelli, dopo essersi recata da Federico Fashion Style.

Un utente, però, ha pensato bene di commentare al di sotto di tale scatto facendo un’allusione che sicuramente non farà piacere alla vamp. I fan della protagonista, infatti, sono subito accorsi per prendere le difese di Tina.

Tina viene scambiata per Gemma

Tina Cipollari è stata scambiata per Gemma Galgani. L’opinionista ha mostrato a tutta la sua community una foto in cui è all’interno del salone del noto parrucchiere Federico. La dama, oltre a fare pubblicità al suo amico, ne ha anche approfittato per mostrarsi ai follower in una forma davvero smagliante. Qualcuno, però, ha travisato l’immagine ed ha lasciato un commento non proprio carino. La persona in questione, infatti, ha confuso la dama romana con la dama torinese e le ha chiesto se avesse ancora intenzione di frequentare un ragazzo così giovane.

Il riferimento è andato, chiaramente a Nicola Vivarelli, in arte Sirius, il quale sta continuando a corteggiare una donna molto più grande di lui. Ad ogni modo, subito dopo questo commento, molte persone hanno commentato prendendo le difese di Tina e dicendo che l’utente avesse sbagliato bionda. Resosi conto dell’errore, però, la persona in questione ha continuato a perseverare. (Continua dopo il post)

Scoppia il caos tra i fan

L’utente, infatti, ha detto che se anche si è confuso, la Cipollari si sarebbe comportata allo stesso modo della sua rivale. Il lessico e la grammatica scadenti adoperati da questa persona, però, non hanno fatto altro che sollevare ulteriori polemiche dando il via ad una serie di commenti infiniti. In ogni caso, almeno per il momento, Tina non ha risposto al di sotto della foto in cui è stata scambiata per Gemma ma, sicuramente, non prenderà di buon grado la cosa.

La Galgani, invece, una volta chiusi i battenti di Uomini e Donne, sta tornando a condividere molti più contenuti sul suo profilo Instagram. La sua ultima IG Stories, infatti, risale a u po’ di ore fa ed è dedicata alla triste vicenda dei due elefanti morti per opera della malvagità umana.