Lorella Cuccarini fuori da La vita in diretta: ecco chi la sostituirà, l’indiscrezione

La vita in diretta confermata, ma senza Lorella Cuccarini

In vista dell’inizio dell’estate, molti programmi sono in dirittura d’arrivo. Tuttavia gli autori e i vertici aziendali, in questo caso quelli di Viale Mazzini, stanno lavorando per la prossima stagione televisiva. Infatti nei primi giorni di luglio 2020 a Roma verranno presentati i nuovi palinsesti autunnali.

Da qualche settimane sono circolate varie indiscrezioni sulla conduzione de La vita in diretta, lo storico rotocalco che da settembre è nelle mani di Alberto Matano e Lorella Cuccarini.

Stando a quanto riportato da Dagospia e altri siti, la soubrette romana sarebbe stata fatta fuori dal programma di Rai Uno. Ovviamente il contenitore è stato confermato come ogni anno ma, stando ai rumors, è stato confermato solo l’ex mezzo busto del Tg1 con una conduzione in solitaria. Ma stando al portale di Roberto D’Agostino i dirigenti potrebbero aver cambiato idea affiancando al giornalista calabrese una figura femminile. Chi? Al momento sono tre a contendersi quel posto.

Le possibili sostitute di Lorella Cuccarini

Sembra proprio che Lorella Cuccarini non è più gradita ai vertici di Viale Mazzini. Una decisione che fa piacere ai telespettatori visto che in questi mesi si sono spesso lamentati su vari social network e i risultati deludenti ne sono la dimostrazione. Infatti quasi ogni giorni il diretto competitor Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso li ha nettamente superati a livello di share.

Ma se la soubrette è stata fatta fuori dallo storico rotocalco di cronaca e spettacolo, chi prenderà il suo posto? Secondo Dagospia ci sono tre nomi in lizza: Nunzia De Girolamo, Luisella Costamagna e Serena Bortone. Quest’ultima, però, stando ai rumors potrebbe prendere il posto di Caterina Balivo per condurre un nuovo programma della 14 su Rai Uno sostituendo Vieni da me.

Serena Bortone al posto di Caterina Balivo? Il rumor

Ricordiamo che la settimana scorsa Caterina Balivo ha annunciato l’addio a Vieni da me. Oltre alla professionista napoletana la prossima stagione in quella fascia oraria non ci sarà nemmeno il format che lei aveva creato due anni fa.

Di conseguenza ora è partito il toto-nome su chi si aggiudicherà la fascia dopo il Tg1 delle 13:30. Stando al sito Tv Blog, sarebbe proprio Serena Bortone la candidata numero uno che guiderà una nuova trasmissione.