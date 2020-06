Il Paradiso delle signore replica 10 giugno: Marta ha un malore, Armando scopre un segreto

Gli spoiler della puntata del 10 giugno del Paradiso delle signore rivelano che Marta si sentirà poco bene facendo preoccupare parecchio suo marito. A villa Guarnieri, intanto, continueranno i piani per incastrare la famiglia Brancia.

Armando, invece, farà delle indagini su Marcello e scoprirà un retroscena inaspettato sul suo passato. I colpi di scena, però, non sono finiti qui, anche in casa Cattaneo ci saranno delle interessanti novità.

Marta ha un malore al Paradiso delle signore

Nel corso dell’episodio del 10 giugno del Paradiso delle signore vedremo che Marta non si sentirà molto bene. La moglie di Vittorio accuserà dei forti dolori al ventre e suo marito la obbligherà a rimanere chiusa in casa non andando al lavoro. Tutti saranno molto preoccupati per le sue condizioni di salute, ma questo non impedirà ad Adelaide di continuare a progettare il suo piano. La contessa, infatti, chiederà ad Umberto di trascorrere le festività natalizie in Liguria in compagnia di Ludovica, Flavia e Riccardo.

Per Salvatore, invece, sarò giunto il grande giorno. Il giovane dovrà recarsi in banca per il grande appuntamento inerente l’acquisto della caffetteria. Gabriella gli sarà di grande aiuto dato che lo incoraggerà a credere in questo grande progetto. Vittorio farà da tramite nella speranza che il giovane e Marcello riescano a realizzare il loro grande sogno. In merito a questo argomento, però, ci sarà un colpo di scena.

Spoiler 10 giugno: la scoperta di Clelia

Armando, infatti, ha seguito alla lettera il consiglio di Agnese ed ha fatto delle indagini approfondite su Marcello. A seguito di tali ricerche, il protagonista verrà a conoscenza dell’oscuro segreto celato nella via del giovane Barbieri. Il ragazzo, infatti, è stato in galera e questo potrebbe compromettere considerevolmente la sua immagine e la scelta della banca in merito alla caffetteria.

Nel frattempo, il 10 giugno vedremo che al Paradiso delle signore si consumerà una cena molto interessante a casa Cattaneo. A tale evento parteciperanno Silvia, Luciano, Agnese e Armando. In tale occasione, gli ultimi due avranno modo di scoprirsi sempre di più e di legarsi l’un l’altra. Intanto, Clelia si ritroverà da sola al Paradiso e verrà assalita da un forte momento di tristezza. La capo-commessa, nel guardare le luci dell’albero di Natale, si ricorderà del bacio che si scambiò con Luciano tempo fa. Questo avvenimento darà conferma del fatto che la donna non ha mai dimenticato il ragioniere.