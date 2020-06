“C’è un nuovo fidanzato…”: Serena Enardu, la confessione dopo l’addio a Pago, ma è uno scherzo

Serena Enardu ironizza su un fidanzato misterioso

Nelle ultime ore, attraverso il suo seguitissimo account Instagram Serena Enardu è tornata a parlare della sua situazione sentimentale. L’ex tronista di Uomini e Donne si è sfogata attaccando tutti coloro l’hanno presa di mira dopo la fine della sua storia d’amore con Pago. I due si sarebbero lasciati a causa di un probabile tradimento dell’influencer sarda con Alessandro Graziani.

Avendo un confronto coi follower, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha ironizzato dicendo dia avere un nuovo fidanzato. “Lui prepara poi io scendo giù, ascoltiamo un po’ di musica poi mi racconta tutto quello che ha fatto durante la giornata, io gli racconto le mie”, ha asserito la ragazza.

L’ex tronista drammatizza su Instagram

Nella giornata di mercoledì Serena Enardu ha lasciato senza parole tutti coloro che la seguono su Instagrama facendo una confessione inattesa. L’ex concorrente di Temptation Island è solita avere un confronto e sfogarsi con i follower, ma anche con tutti coloro che la criticano aspramente. Da quando lei e Pago si sono lasciati per un suo presunto tradimento, sui social è scattata la caccia alle streghe.

Stavolta, però, quello dell’ex tronisya sarda è stato una sorta di monologo. Ironizzando, la donna ha detto: “No, non ve lo presento il mio fidanzato perché è ancora presto, tra un po’, altrimenti poi voi dite che ho fatto troppo in fretta e che sono una poco di buono”. Sempre con tono scherzoso ha detto anche che preferisce tenerlo ancora nascosto e tirarlo fuori poi perché adesso non ha bisogno di fare notizia.

Serena Enardu sta bene con sé stessa

Dopo la rottura col fidanzato Pago con cui ha condiviso Temptation Island Vip e il Grande Fratello Vip, Serena Enardu attraverso delle Stories su Instagram ha parlato dei suoi modi di fare. Ovvero delle abitudini che fanno stare bene la nota influencer sarda.

Prima di scherzare coi follower rivelando di avere un fidanzato nascosto, la Enardu ha detto anche di aver trovato la serenità e sta bene con sé stessa: “Mi piace stare a casa con le persone che mi piacciono. Mi piace questo, non ho bisogno di nient’altro”. Sicuramente le sue parole solleveranno ulteriori polemiche. Quale sarà la reazione del suo ex Pago?