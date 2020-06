Una Vita puntate dal 15 al 20 giugno 2020: Felipe ricade nel vizio

Le anticipazioni della soap opera capolavoro di Aurora Guerra Una Vita riferite alle puntate in onda su Canale 5 dal 15 al 20 giugno 2020 rivelano che Felipe non si riprenderà nemmeno dopo aver ascoltato la verità sulla morte di Celia. Ramon, a quel punto, non saprà più cosa fare per aiutare l’amico del cuore che gli è stato accanto in tutto questi anni. Carmen nel frattempo, capirà che i suoi sentimenti nei confronti del Palacios sono sempre più forti.

Stando agli spoiler di Una Vita della prossima settimana, la famiglia di Cinta si troverà davvero in difficoltà dopo la tragedia che li ha travolti. Il teatro di loro proprietà in Argentina è andato distrutto e non sanno come far fronte alla crisi economica. Bellita ha deciso che tornerà sul palco per ballare, senza sapere che anche Cinta sta per debuttare in un teatro che l’ha assunta dopo un provino.

Una Vita, trame dal 15 al 20 giugno 2020

Negli episodi della soap opera in onda sulla rete ammiraglia Mediaset la prossima settimana, a José verrà un’idea brillante per risollevare le sorti economiche della sua famiglia. L’uomo penserà di esportare le olive di Cabrahigo vendendole con il nome della moglie Bellita. Peccato che la consorte non sia d’accordo, certa che andrebbe ad oscurare la sua brillante carriera artistica. Gli spoiler di Una Vita raccontano poi che Lucia peggiorerà improvvisamente e verrà colta da un malore. Il tutto accadrà mentre la Alvarado è con Telmo. Sarà dunque il Martinez a portare l’amante in ospedale.

Continuando con le anticipazioni di Una Vita, Lucia e Telmo dovranno fare i conti con il perfido Eduardo, che verrà a sapere della loro tresca. Non andrà meglio a Felipe. L’Alvarez Hermoso non accetta di aver perso Celia. L’avvocato darà di nuovo scandalo arrivando al quartierino in compagnia di due donne di mal’affare completamente ubriaco. Ramon e Carmen, così come Antonito, si angosceranno per la sua sorte.

Lucia è malata

Purtroppo, nelle puntate di Una Vita in onda la prossima settimana su Canale 5, il medico dirà a Lucia che è affetta da una grave patologia cardiaca e che ha poco tempo fa vivere. La Alvarado deciderà di non dire nulla a Telmo della scoperta appena fatta quando viene dimessa dall’ospedale. Arrivata a casa, verrà assalita da Eduardo, che le proibirà di uscire di casa senza di lui.

Infine, nelle puntate di Una Vita dal 15 al 20 giugno, Ramon chiederà aiuto a Liberto. Il Palacios vuole aiutare l’amico Felipe a risollevarsi. Anche Antonito si unirà ai due per tentare di fare qualcosa per l’avvocato.