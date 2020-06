Oroscopo 12 giugno 2020: Acquario e Sagittario sospettosi, Pesci in balia delle emozioni

L’Oroscopo del 12 giugno vede i Sagittario e gli Acquario molto sospettosi. I Vergine saranno in balia delle decisioni, mentre Pesci saranno sopraffatti dalle emozioni.

Previsioni da Ariete a Vergine 12 giugno

Ariete. Siete poco costanti. In questi giorni vi siete cimentati in troppe attività contemporaneamente e c’è il rischio di non riuscire a portare a termine tutto quello che vi eravate prefissati. Questa situazione potrebbe portare chi vi circonda a perdere un po’ di fiducia in voi. Non arrabbiatevi, piuttosto, cercate di trovare una soluzione.

Toro. Molti di voi sono in attesa di un cambiamento. Purtroppo, però, non c’è cosa più sbagliata. Se vogliamo apportare delle modifiche e delle novità alla nostra vita non dobbiamo fare altro che alzarci le maniche e darci da fare. Nulla piove dal cielo. In amore c’è un piccolo momento di stallo, vi sentite un po’ spenti.

Gemelli. Oggi potreste opporre un po’ di resistenza alle regole imposte dall’esterno. Non sempre nella vita possiamo fare esattamente ciò che vogliamo e questo, secondo l’Oroscopo del 12 giugno, sarà particolarmente insopportabile per voi. A lavoro siete un po’ distratti. Per tenere la vostra mente occupata a lungo termine c’è bisogno di inventarsi sempre qualcosa di nuovo.

Cancro. Una ventata di razionalità pervaderà la vostra giornata. Oggi potreste essere più profondi e saggi del solito. Risulterà impossibile tenere per voi un pensiero. Se qualcosa non vi sta bene non riuscirete a non dirlo e questo potrebbe portarvi certamente ad avere delle inimicizie. Cercate di evitare le discussioni.

Leone. Oggi potreste essere particolarmente inclini a finire in qualche discussione. Siete testardi e sicuri di voi e questo vi spinge a portare avanti le vostre tesi fino alla fine. Talvolta, però, non c’è nessuna necessitò di affermare le proprie idee e cercare di farle comprendere e interiorizzare all’altra persona. Potreste diventare pesanti.

Vergine. Non siete ancora riusciti a prendere una decisione importante in merito alla vostra vita. Oggi le cose potrebbero sembrarvi più chiare, tuttavia, non siete ancora pronti per ragionare in totale lucidità. Avete aspettato fino a questo momento, pertanto, continuiate a farlo anche nei prossimi giorni, probabile che l’Universo comunicherà con voi in qualche modo.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. L’Oroscopo del 12 giugno vi esorta a non raccogliere le provocazioni. Qualcuno oggi potrebbe divertirsi a provare a farvi saltare i nervi, non cadete nel tranello. Specie al lavoro potrebbe esserci qualche tensione, pertanto, sarebbe opportuno mantenere la calma e restare lucidi e imparziali. In amore c’è qualche tensione.

Scorpione. Troppi galli a cantare non fanno mai spuntare il giorno. Il consiglio per i nati sotto questo segno, valido soprattutto per la giornata odierna, è quello di non ascoltare i consigli e le opinioni di nessuno, specie se essi arrivano senza essere stati richiesti. Seguite il vostro istinto e ragionate unicamente con la vostra mente.

Sagittario. Combattivi e competitivi nel lavoro. La giornata odierna vi porrà all’interno di una vera e propria giungla. Potreste avere la sensazione di essere circondati da avvoltoi, che non aspettano altro che un vostro passo falso. Se avete dei sospetti su qualcuno, fidatevi del vostro istinto. Oggi sarà necessario tenere gli occhi ben aperti.

Capricorno. Talvolta nella vita accadono cose a cui non si è in grado di dare una spiegazione. In questo momento è assolutamente inutile rimuginare sul passato. Guardate avanti e non lasciatevi condizionare dal giudizio altrui. In amore siete forti, tenaci e poco inclini a farvi mettere i piedi in testa. Questo è un bene, ma non adoperate una atteggiamento troppo rigido.

Acquario. Oggi c’è il rischio di essere più sospettosi e malpensanti del solito. Se temete che qualcuno stia giocando sporco nei vostri confronti, molto probabilmente avete ragione. Non traete subito conclusioni affrettate, ma restate attenti e guardinghi. Specie al lavoro potrebbe esserci qualche occasione di conflitto.

Pesci. La Luna entra nel vostro segno e questo vi renderà particolarmente emotivi nella giornata odierna. Avrete parecchia difficoltà a distinguere la sfera dei vostri ideali e sogni con quella della realtà. Questo complicherà molto i rapporti di coppia, dato che potreste essere spinti ad idealizzare un rapporto che, in realtà, non è così perfetto. A lavoro siete distratti.