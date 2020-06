Clizia Incorvaia replica a Temptation Island dopo la gaffe: “Parole male interpretate…” (FOTO)

In queste ore, la redazione di Temptation Island ha pubblicato un messaggio per sbugiardare Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro in merito alle loro ultime dichiarazioni. Era girata voce che i due avessero rifiutato di prendere parte al programma in quanto poco interessati a cimentarsi in questo tipo di situazioni.

La redazione, però, ha chiarito di non aver mai contattato la coppia per chiedere loro di far parte del cast. Dopo la clamorosa gaffe, Clizia ha deciso di registrare delle Instagram Stories per provare a chiarire la situazione.

Temptation Island smaschera Clizia e Paolo

I gossip che riguardano la coppia formata da Clizia e Paolo continuano a tenere banco sui social. Stavolta, però, è stato necessario anche l’intervento della redazione di un programma allo scopo di smascherare, una volta per tutte, i due protagonisti. Gli ex gieffini, infatti, avevano alluso al fatto di aver rifiutato l’invito di Maria De Filippi a prendere parte al programma sulle tentazioni. La redazione, però, ha letteralmente smentito queste insinuazioni facendo un lungo post su Insatgram. (Continua dopo il post)

A seguito della pubblicazione di questo contenuto, sul web è scoppiato il caos. Moltissime persone si sono scagliate contro la coppia accusando i due giovani di aver commesso l’ennesima ed imperdonabile gaffe. Allo scopo di sedare la polemica, quindi, Clizia Incorvaia ha deciso di rispondere alle dichiarazioni degli autori di Temptation Island confermando la loro versione dei fatti.

Il chiarimento di Clizia Incorvaia

Attraverso il suo profilo Insatgram, Clizia Incorvaia ha detto di non aver mai ricevuto la proposta ufficiale per partecipare a Temptation Island. La donna ha accusato coloro i quali hanno fatto questa deduzione di aver travisato il contenuto delle sue parole. Quando la protagonista ha palesato la sua scarsa propensione a partecipare ad un reality show simile si è trattato solo di una considerazione. Clizia, quindi, ha confessato di aver semplicemente detto che, nel caso in cui le fosse stata fatta la proposta ufficiale, avrebbe rifiutato.

Il motivo per il quale la donna e il suo compagno non avrebbero avuto intenzione di prendere parte a questa esperienza risiede nel fatto che la loro storia è appena sbocciata. Per tale ragione, devono ancora imparare a conoscersi bene e a viversi fino in fondo. Questo, dunque, non li sprona a mettersi già così alla prova esponendoti a tal punto.