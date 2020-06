Ricoverato uomo con mannaia nel cranio: incidente a seguito di una lite [VIDEO]

Da una lite furibonda può scaturire una qualsiasi reazione. C’è chi si prende a parolacce, chi dà calci e pugni a volontà, chi invece lancia oggetti. Per il protagonista di questa macabra storia un alterco è stata la causa di qualcosa di molto più grave. In Cina è stato infatti ricoverato un uomo con mannaia nel cranio. L’arnese da macelleria era conficcato nella sua testa: il paziente è stato accompagnato da due conoscenti al pronto soccorso.

Uomo con mannaia nel cranio: episodio macabro in Cina

Un uomo è entrato qualche giorno fa in un ospedale con una mannaia macchiata di sangue incastrata al centro della sua fronte. Da alcuni frammenti video ripresi al momento del ricovero, si vede l’uomo con mannaia nel cranio disteso su un letto in attesa di esser visitato.

Il paziente rimasto nell’anonimato per questioni di privacy, indossava jeans e una maglietta bianca arrivò quando ha registrato la sua presenza nella hall del dipartimento degli incidenti e delle emergenze dell’ospedale popolare di Chongyang. Ci troviamo nella città di Xianning, più precisamente nella provincia di Hubei nella Cina centrale.

Le immagini raccapriccianti

Un’immagine lo mostra vivo e cosciente mentre è accompagnato al ricovero da due conoscenti maschi. La lucida mannaia per carne in acciaio inossidabile è alloggiata nel profondo del suo cranio e l’uomo pare sia ancora lucido. Anzi stando proprio ai suoi racconti, pare che il tutto sia accudito a seguito di una furibonda lite con un uomo, di cui non ha però fornito identikit. L’ospedale della contea ha detto che l’uomo, il cui nome non è stato divulgato, è arrivato nella notte dell’8 giugno con il sangue che gli gocciolava sul viso. Un portavoce dell’ospedale ha detto che l’uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere la mannaia. L’operazione è andata a buon fine e attualmente non versa in pericolo di vita. Comunque è tuttora ricoverato presso la struttura sanitaria per continuare il suo recupero riabilitativo.

I membri della stazione di polizia di Tiancheng della contea hanno dichiarato che ad oggi stanno ancora indagando sull’incidente che ha portato alla lesione del paziente. Un ufficiale ha dichiarato: “Non abbiamo ancora ricevuto alcuna segnalazione relativa all’incidente, ma stiamo esaminando la questione. Tuttavia per ora nessun movente e nessun sospetto ci hanno agevolato il caso”.

Non è comunque la prima volta che pazienti si ricoverano con oggetti infilzati nel proprio corpo. All’inizio di questa settimana, un uomo cinese è entrato in un ospedale con una balestra nel petto dopo essersi accidentalmente sparato da solo con l’arma.