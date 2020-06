Jasmine Carrisi come il padre Al Bano, l’ingresso nel mondo dello spettacolo: ecco che cosa farà

Jasmine Carrisi sta studiando per l’esame di Stato

A quanto pare la 19enne Jasmine Carrisi vuole seguire le orme dei suoi genitori. La primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso è proiettata verso il mondo dello spettacolo. Dopo aver portato a termine l’esame di Stato che si svolgerà nei prossimi giorni, la ragazza si trasferirà a Milano dove si iscriverà all’università, anche se al momento non sappiamo in quale facoltà.

Ma non è finita qui, infatti la sorella maggiore di Bido ha in serbo una grande novità: ben presto uscirà il suo primo singolo che si intitola Ego. Si tratta di una canzone dallo stile e dal ritmo giovanile, al passo con i tempi e sarà disponibile sulle tutte le piattaforme web e anche in radio.

Novità per la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso: esce il suo primo singolo

E se prima era solo un’indiscrezione ora abbiamo la conferma: Jasmine Carrisi viole entrare prepotentemente nel mondo dello spettacolo. La ragazza ci ha pensato presto, come il padre Al Bano che alla sua età lasciò Cellino San Marco con la sua valigia di cartone e si trasferì a Milano per iniziare la sua carriera di cantante.

Sappiamo benissimo cosa è successo dopo, con il Maestro salentino famoso in tutto il mondo soprattutto grazie al sodalizio con l’ormai ex moglie Romina Power. Mentre Loredana Lecciso ha mosso i suoi primi passi nel mondo della televisione, ma visto i risultati poco edificanti e la reazione di allora di Al Bano, la soubrette decise di ritirarsi.

Il trasferimento a Milano dopo l’estate

Stando a persone vicine alla bella Jasmine, si tratta di una ragazza abbastanza seria. Sembra proprio che la 19enne è propensa allo studio e ha le idee chiare sul suo futuro. Quindi la primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso è pronta a prendersi la scena come i suoi genitori, ma prima c’è da superare brillantemente l’esame di maturità che quest’anno, causa emergenza sanitaria da Covid-19 sarà atipico.

Subito dopo l’estate la ragazza si trasferirò nel capoluogo lombardo per iniziare una nuova vita lontana dalla Puglia. Come finirà la sua storia d’amore con il suo coetaneo? Salirà anche lui oppure vivranno un fidanzamento a distanza? Non resta che attendere per sapere la decisione della giovane Carrisi.