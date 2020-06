Serena Enardu deride Pago, “Sono seriamente preoccupata per..” (Foto)

Serena Enardu sembra aver reagito più che bene alla rottura definitiva con Pago. Eppure tutti i fans la ricordano disperata, all’interno della casa del GF VIP 4, per cercare di riconquistare l’amore del suo uomo. Adesso che si sono lasciati, i due non fanno che inviarsi frecciatine sui social. Nelle ultime ore, poi, la Enardu ha quasi deriso Pago, reo di aver parlato di un possibile “perdono”.

Le parole di Serena Enardu sui social sono davvero dure dal momento che sostiene di essere seriamente preoccupata per Pago, facendolo ovviamente in maniera ironica. Una maniera di reagire che nessuno, forse, si sarebbe aspettato. Così come, è ovvio, nessuno poteva attendersi che nel cuore di Pago ci sia davvero spazio per perdonare Serena.

Pago, le “parole che non ti aspetti”

Nelle ultime ore Pago ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi dove ha parlato, naturalmente, della rottura con Serena Enardu. L’uomo ha raccontato esattamente i motivi che l’hanno spinto a prendere questa decisione basata su una bugia della Enardu inerente il tipo di rapporto avuto con Alessandro Graziani. La donna gli avrebbe raccontato che non c’era stato praticamente nulla. Affermazioni smentite da alcune scoperte di Pago e, successivamente, dallo stesso Graziani.

Le parole inaspettate, però, sono giunte quando Pago, definendo Serena Enardu come l’amore della sua vita, ha detto “Non mi pento di nulla, farei tutto daccapo: anche perdonare Serena per essersi invaghita di un altro”. Alla domanda se tornerebbe mai con la donna, lui ha risposto “Chi può dirlo? Non faccio mai previsioni. Il problema non è perdonare ma ritrovare la fiducia”. Insomma, Pago sembra convinto che potrebbe, un giorno, perdonare la Enardu.

La reazione di Serena Enardu

Se queste dichiarazioni hanno suscitato lo stupore dei fans, si può certamente dire lo stesso per Serena Enardu. L’ex compagna di Pago, difatti, lo ha deriso sui social pubblicando diversi video in cui si dice basita e incredula in merito ad alcune dichiarazioni che legge. Il riferimento è chiaro: si sta riferendo proprio a Pago.

Sul proprio profilo Instagram, Serena Enardu ha così pubblicato alcuni video che la ritraggono mentre ride delle parole di Pago e non solo. Ha postato anche una foto in cui scrive chiaramente “Sono seriamente preoccupata per quest’uomo”, terminando con l’hashtag #limportanteècrederci. Insomma, nessun punto d’accordo dato che Serena, proprio come sostenuto da Alessandro Graziani, crede che Pago si stia semplicemente facendo pubblicità per l’uscita del suo libro autobiografico.