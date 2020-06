Belen Rodriguez, domanda imbarazzante al padre Gustavo: “Quante volte lo fate tu e mamma?”

Belen Rodriguez mette in imbarazzo il padre Gustavo

Nelle ultime settimane Belen Rodriguez è al centro dell’attenzione mediatica per la crisi in atto con Stefano De Martino. Per smorzare i toni e cambiare argomenti, la modella argentina ha fatto una domanda imbarazzante al padre Gustavo. In poche parole ha chiesto al genitore quante volte lui e la moglie Veronica fanno l’amore.

A quel punto il musicista non si è tirato indietro rispondendo in questo modo: “Quando ero giovane tre ora due…”. Ovviamente il botta e risposta è stato documentato e mostrato sul seguitissimo profilo Instagram della conduttrice Mediaset. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Domanda intima per il padre di Belen, Cecilia e Jeremias

Sotto la lente d’ingrandimento stavolta ci è finito Gustavo Rodriguez, padre di Belen. Il musicista che vive in un appartamento sopra a quello della figlia ha rivelato su IG la sua intimità con la moglie Veronica Cozzani. Alla domanda imbarazzante e a luci rosse della modella argentina che con molta probabilità voleva metterlo in difficoltà, il genitore non si è per niente scomposto, anzi ha risposto senza problemi spiazzando la primogenita.

Lontana da Stefano De Martino, la conduttrice ha intervistato il padre. Attraverso delle Stories, la donna ha fatto una specie d’intervista: “Intervistiamo mio Signor Gustavo, in quarantena quante volte ha fatto l’amore?”. Il 60enne ha parlato tranquillamente della sua intimità con la consorte, anch’essa bella come Belen. Mentre era impegnato a cucire un pupazzo di pezza per il nipote Santiago, senza alzare lo sguardo ha risposto al quesito lasciando senza parole la consanguinea.

La risposta di Gustavo Rodriguez spiazza la soubrette argentina

Senza giri di parole Gustavo Rodriguez ha risposto così al quesito della figlia: “Quando ero giovane lo facevo tre volte, adesso due”. A quel punto Belen ha domandato al padre quanti anni avesse adesso. Senza giri di parole il marito di Veronica Cozzani ha risposta 60 affermando anche che, nonostante l’età continua ad averne voglia.

La replica ha spiazzato la conduttrice di Tu si que vales che ha esclamato:“Mio padre, 60 anni. Questo lo pubblichiamo lo stesso perché siamo così”. La modella ha dato dimostrazione ai follower che tra lei e i suoi genitori c’è un bellissimo rapporto e che si confidano tutto.