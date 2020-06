Chiara Ferragni posta foto con le sorelle e le critiche arrivano a valanga (FOTO)

Lo scatto della Ferragni con le sorelle finisce nella bufera, l’influencer attaccata per il costume che sembra un reggiseno

La Ferragni ha deciso di trascorrere un breve momento di relax con le sue sorelle e lo scatto parla chiaro. Tutta la famiglia, compreso Fedez, marito della Ferragni, hanno deciso di passare un weekend in Liguria, lontano da tutto e da tutti. La destinazione scelta è Cinque Terre e ha accolto tutti con un sole magnifico.

Ecco che tutto il team non ha perso tempo e ha pensato di pubblicare delle foto che li ritraggono tutti assieme. Hanno anche voluto condividere con i follower i paesaggi dalla bellezza mozzafiato che stanno ammirando. In alcune foto ecco però che i fan notano un dettaglio, che fa scoppiare le critiche. Ma cosa è successo? Mentre tutta la squadra sembra felice e spensierata le critiche sui social piovono a bizzeffe. (continua dopo la foto)

Chiara Ferragni criticata per il reggiseno

Dagli scatti pubblicati sul profilo Instagram di Chiara Ferragni si vede benissimo che tutti sono felici e spensierati. Il weekend è stato l’occasione per godersi qualche giorno di sole e di mare. Per Chiara è stata una gioia trascorrere il tempo non solo con il marito Fedez ma anche con Valentina e Francesca, le sue due sorelle. I tre stanno trascorrendo questi giorni facendo splendide passeggiate e oziando in bikini sulla barca.

La Ferragni ha pubblicato uno scatto in cui sta facendo colazione e da lontano si vede il paesaggio magnifico che li circonda. La vista è stupenda e lo ha anche scritto Chiara nella didascalia. Biondissima e bellissima, Chiara è fantastica e nella foto è seduta al tavolino con shorts e reggiseno. E’ proprio quest’ultimo a colpire i fan che non hanno perso tempo a bombardarla di polemiche.

Tante le critiche per i piedi di Francesca

Il reggiseno è semplice, allacciato e mette in evidenza il suo decolletè. In realtà sono stati in tantissimi a farle i complimenti, ma anche le battute sprezzanti non sono mancate. Gli haters hanno criticato Chiara perché il reggiseno sembra un top, tenuto da laccetti, ma che non ha nulla di costume.

Qualcuno sottolinea anche che con tutti i soldi che ha potrebbe comparsi qualcosa di meglio. Ma a stupire i fan sono anche i piedi di Francesca, che hanno giudicato brutti, e hanno chiesto loro se è una caratteristica di famiglia.