Pierluigi Diaco si sente male a Io e Te: “Se non passa mando la pubblicità”

Pierluigi Diaco ha un forte mal di testa a Io e Te

Continua la programmazione di Io e Te, il programma condotto da Pierluigi Diaco per il secondo a no consecutivo. Al suo fianco Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo. Ricordiamo che tale format ha preso il posto di Vieni da me di Caterina Balivo. E nell’ultimo appuntamento settimanale il suo collaboratore ha chiesto al padrone di casa come stesse perché ha un forte mal di testa.

Ebbene sì, nel pomeriggio di venerdì 12 giugno 2020 il presentatore non stava per niente bene. Il diretto interessato rivolgendosi al pubblico di Rai Uno che lo segue con affetto, ha detto: “Soffro di una forma di cefalea abbastanza prepotente. Mi auguro che passi e se non passa dò la linea alla pubblicità”. Andiamo a vedere nello specifico cos’è successo.

Il conduttore di Io e Te soffre di cefalea

Nei primi minuti di Io e Te in onda venerdì 12 giugno 2020, il conduttore Pierluigi Diaco ha fatto una premessa ai telespettatori che lo guardavano da casa. “Gli italiani lo conoscono: io soffro di cefalea. La notte non ho dormito. Si prendono dei farmaci e se non si prendono in tempo in realtà rischia di persistere, e persiste, ma questo è il lavoro più bello del mondo”, ha confessato il giornalista nell’anteprima del programma pomeridiano di Rai Uno.

Per fortuna il presentatore poteva contare della collaborazione di Santino Fiorillo e l’ex moglie di Pippo Baudo, Katia Ricciarelli. Quindi, dopo l’imprevisto di giovedì che ha visto cadere un pezzo di scenografia, Diaco nell’ultimo appuntamento settimanale ha guidato Io e Te con la cefalea.

Katia Ricciarelli consola Pierluigi Diaco a Io e Te

Nella puntata di Io e Te in onda venerdì il padrone di casa Pierluigi Diaco è apparso visibilmente affaticato per via del forte mal di testa e per la notte insonne. Per questo motivo la compagna d’avventura Katia Ricciarelli lo ha rassicurato dicendogli: “Noi ti sosterremo sempre”.

Il giornalista ha intervistato il co-conduttore de La prova del cuoco Claudio Lippi e successivamente ha dato la linea a Santino Fiorillo per la Cartolina Divina, ed infine alla soprano per lo spazio dedicato alla lirica e alla Posta del cuore. Sicuramente la prossima settimana il professionista tornerà nuovamente in forma.