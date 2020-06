Strano caso a Mediaset, Gerry Scotti fa fuori Paolo Bonolis. Ritorna The Wall

Gerry Scotti fa fuori Paolo Bonolis. È proprio così, tra poche settimane Paolo Bonolis non lo vedremo più su Canale 5. Il presentatore Mediaset originario di Roma, infatti, non condurrà più Avanti un Altro. A sostituirlo, nella fascia preserale Gerry Scotti. Bonolis, negli ultimi periodi, si è mostrato molto polemizzante verso i vertici dell’azienda di Cologno Monzese. Anche sua moglie Sonia Bruganelli non ha risparmiato critiche. Il motivo?

Avanti un Altro, da inizio marzo, va in onda in replica nonostante ci siano già 50 puntate inedite della trasmissione. L’azienda ha precisato che si tratta di motivi economici, ma Paolo Bonolis continua ad ironizzare su questa vicenda: “Stanno facendo ottimi ascolti tant’è che aumentano dato che mandano le stagioni a ritroso, si assiste a questo fenomeno buffo che ringiovanisco ogni giorno un po’, alla maniera di Benjamin Button del film. Di questo passo arriveranno le repliche di Bim bum bam e, se ci fosse, del filmino della mia nascita”.

Le parole di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ha voluto dire la sua in merito all’abuso di repliche di Avanti un Altro e Ciao Darwin trasmesse da Canale 5: “Paolo è bellissimo, sembra sempre più giovane. Felice per i risultati, ma almeno ci mandassero una bottiglia di champagne. Sono d’accordo, ma a metà sulla messa in onda, e vi spiego il motivo. Meraviglioso vederlo in onda adesso perché vedo in tv Paolo sempre più giovane. A volte anche con look e capelli diversi (sorride, ndr).Ce offrissero almeno una bottiglia di champagne. Però arriva un momento in cui si dovranno fermare, a mio avviso”.

La Bruganelli ha aggiunto, nella stessa intervista: “Il punto è questo: l’azienda ha un programma “senza tempo” che funziona e lo manda in onda. Amen. Così però non preservi una tua risorsa, forse tra le più importanti, perché lo sovraesponi. Non è corretto a mio avviso”.

Gerry Scotti fa fuori Paolo Bonolis. Ritorna The Wall

Gerry Scotti fa fuori Paolo Bonolis. A partire dal 27 luglio, nel preserale di Canale 5, ritorna The Wall, il quiz di Gerry Scotti che vede protagonisti una coppia di concorrenti, la quale affida la propria sorte di vittoria del montepremi ad una sfera ed un muro con le proprie botole. Non si tratta però di nuove puntate.

Infatti, come avvenuto per Avanti un Altro, il game show andrà in onda con repliche. Non sappiamo con certezza se saranno le puntate dell’edizione dell’autunno 2017 o 2018. In ogni caso, la concorrenza di Rai 1 sarà molto agguerrita in quanto verranno trasmesse dal 29 giugno, per tutta l’estate, la nuova edizione di Reazione a Catena.

Alla conduzione, il confermato Marco Liorni reduce dal successo di Italia Sì che, visti i grandi apprezzamenti, quest’anno ha avuto diverse collocazioni oltre a quella consueta del sabato pomeriggio andando in onda la domenica pomeriggio per una puntata e poi, dal 1 giugno va in onda tutte le mattine dalle ore 10:00, in sostituzione di Storie Italiane. La conduttrice di quest’ultimo programma, Eleonora Daniele, ha appena partorito la sua Carlotta.