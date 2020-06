Sammy Hassan fa un grande annuncio: “Mi sono buttato, adesso mani al portafogli” caos sul web (FOTO)

Dopo la fine di Uomini e Donne, Sammy Hassan ha fatto un grande annuncio a tutti i suoi fan. Il giovane, infatti, si è voluto cimentare in una nuova avventura che riguarda la sfera lavorativa.

Come i telespettatori avranno avuto modo di apprendere, il giovane ha perso il suo impiego durante il periodo del lockdown. Adesso, allora, grazie anche alla notorietà ottenuta nel talk show di Maria De Filippi, ha deciso di lanciarsi in una nuova esperienza. Non tutti sul web hanno apprezzato.

L’annuncio di Sammy Hassan

Sammy Hassan ha appena fatto un annuncio ai fan di Instagram. Il giovane ha lanciato la sua prima nuova linea di abbigliamento targata “My Friend”, il suo tormentone. L’ex corteggiatore, infatti, si è sempre contraddistinto per salutare in questo modo la sua community e adesso questa frase è diventata la sua nuova linea. Sammy ha comunicato la notizia attraverso le sue Insatgram Stories e non ha potuto fare a meno di spendere qualche parola in più in merito a questa decisione.

Hassan ha ammesso di essere molto felice di aver intrapreso questo percorso, ad ogni modo, è consapevole dei rischi a cui va in contro. Per tale ragione, ha detto di essersi gettato un po’ nel vuoto nella speranza che i suoi sacrifici vengano ricompensati. Per far sì che questo diventi un vero e proprio business, però, è ovvio che risulta necessario l’aiuto dei suoi folower. (Continua dopo la foto)

Le critiche del web

In merito a questo argomento, infatti, durante il suo annuncio, Sammy Hassan ha esortato tutti coloro che lo seguono a mettere mano al portafogli. Naturalmente dopo è scoppiato a ridere mettendo in luce l’ironia delle sue frasi. La notorietà raggiunta grazie al programma di Canale 5 potrebbe rivelarsi un’arma vincente per riuscire a sfondare in questo settore, pertanto, alcune persone non hanno potuto fare a meno di sollevare critiche.

Molti utenti, infatti, hanno accusato il fidanzato di Giovanna di essere andato a Uomini e Donne solo per poter incrementare il numero di follower e cominciare a trarre profitto da tutta questa situazione. Non sarebbe certamente la prima volta che si verificano fatti simili nella trasmissione. Ad ogni modo non ci resta che attendere i prossimi tempi per capire se il suo si a Giovanna sia stato dettato solo dalla voglia di successo, oppure da sentimenti veri.