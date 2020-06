Sirius: ” Io e Gemma ci siamo baciati”

Sirius, percorso concluso ma lui e Gemma si vedono ..

Sirius, ovvero Nicola Vivarelli ha rilasciato un’intervista proprio in questi giorni ed ha raccontato che nonostante la sospensione del programma Uomini e Donne che è andato in pausa per le ferie estive, continua a sentire e vedere Gemma Galgani.

Tra loro le cose vanno benissimo, si stanno vedendo, lui è rimasto a Roma proprio per trascorrere una giornata intera con Gemma. Qualcuno li ha anche visti mentre passeggiavano a Castel Sant’Angelo. A proposito di questa occasione, il giovane cavaliere ha ammesso di essere stato benissimo.

La donna gli regala tante belle emozioni, ha ritrovato la libertà che gli era mancata dentro gli studi. Poi afferma che adesso si trova molto bene con Gemma, molto di più rispetto a prima, stanno raggiungendo una qualità di rapporto che non si sarebbe mai aspettato. Sono già arrivate parecchie soddisfazioni. È bello per lui poterla vivere in un contesto normale che rispecchia la normalità di coppia.

Sirius e Gemma si sono baciati?

Sirius ha poi aggiunto un dettaglio, quello che tutti stavano aspettando ormai da tanto tempo. Lui e Gemma e si sono baciati. Il 26enne racconta infatti che quando si sono salutati dopo l’esterna a Roma hanno voluto scambiare un bacio a stampo, sulla mascherina. Quindi tra i due non c’è una storia d’amore, ma iniziano ad esserci importanti presupposti che fanno pensare e sperare in un rapporto davvero promettente.

Si sentono tutti i giorni, messaggi, chiamate e video. A lui piace condividere qualunque parte della giornata, spesso le manda video per farle vedere cosa sta facendo. Si vedranno di nuovo la prossima settimana, lui ha intenzione di raggiungerla a Torino per fare una bella passeggiata all’aperto. Poi la invita pubblicamente a raggiungerlo a casa sua, la porta è sempre aperta dice. La madre è felicissima del fatto che il figlio frequenti Gemma, non vede l’ora di vederla a casa e di conoscerla.

Le recenti dichiarazioni della mamma di Sirius aprono le porte ai dubbi

La mamma di Sirius proprio recentemente ha raccontato di essere stata lei ad invitare e consigliare al figlio di andare a corteggiare la donna a Uomini e Donne. Poi improvvisamente ha deciso di farlo e loro sono state felicissime.

Adesso ha visto che tutti hanno criticato la scelta del figlio, lei si sente di aggiungere che è felice se vede il figlio felice. Nei suoi occhi vede la sincerità, lealtà, la voglia di conoscere questa donna, quindi perché andargli contro? Vuole appoggiarlo fino alla fine. A causa di queste sue affermazioni il popolo del web si è rivoltato, pensando si tratti di un accordo del trio, soltanto per popolarità, per far parlare di sé.