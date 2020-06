Uomini e Donne, Gemma Galgani straziata dal dolore: “Non riesco a dimenticarti…” [VIDEO]

Gemma Galgani triste per il suo adorato gatto

Sono trascorsi già quattro anni da quando Gemma Galgani ha dovuto dire addio al suo adorato Piripicchio. Il bellissimo certosino spesso era presente nelle foto e clip che la dama del Trono over di Uomini e Donne postata sui suoi profili social. Per l’occasione la nuova fiamma di Nicola Vivarelli lo ha voluto ricordare postando un video straziante con tanto di dedica.

“Era il 13 giugno quando mi hai lasciata ma non è trascorso un solo giorno in cui io non ti abbia pensato, si è fermato il tempo e non ti dimentico ! Piri per sempre, Piripicchietto mio, Piripicchio! Amore”, ha scritto l piemontese a corredo del filmato. Quest’ultima amava il gatto come se fosse un figlio e la sua scomparsa l’ha colpito moltissimo. Solo chi ha degli animali in casa può capire come ci si sente appena non ci sono più.

Il ricordo su Piripicchio

Gemma Galgani che dopo oltre tre mesi è ritornata nella sua amata Torino ha trascorso un sabato tra i ricordi. Infatti la storica dama del parterre senior di Uomini e Donne ha ricordato il compianto Piripicchio. Un bellissimo certosino a cui volava un bene dell’anima e che aveva conquistato anche il cuore dei suoi tantissimi follower. Purtroppo il gatto è venuto a mancare quattro anni fa a causa di un cancro e quella morte gettò nello sconforto la nemica di Tina Cipollari.

Non passa giorno che quest’ultima lo ricordi e per il quarto anniversario ha pubblicato una clip su Instagram che contiene un collage di foto con il suo amico a quattro zampe sulle note di I Will Always Love You, la celebre canzone di Dolly Parton di Whitney Houston. (Continua dopo il video)

La frequentazione tra Gemma e Sirius

Nel frattempo continua la frequentazione lontana dalle telecamere tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Raggiunto da Eva3000, un giornalista ha chiesto a Sirius se è davvero interessato alla dama torinese. Il 26enne ha affermato che il suo interesse non si limita solamente all’aspetto fisico, ma viene colpito soprattutto di una persona come è dentro.

Infine ha ricordato ai lettori della rivista di pettegolezzi che a Uomini e Donne non aveva dato l’esclusiva. Quindi da qui a settembre potrebbero accadere diversi colpi di scena. Intanto i due hanno comunicato che c’è stato il primo bacio.