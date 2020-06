Serena Enardu svela la verità, una volta per tutte sulla relazione con Alessandro

Serena Enardu, la storia con Pago è finita per la gelosia

Serena Enardu ha voluto spiegare i motivi della fine della relazione con Pago raccontando i dettagli di quanto successo nelle ultime settimane. Secondo la bellezza sarda, la loro relazione è arrivata al capolinea a causa della gelosia di lui, immotivata.

L’uomo ha raccontato di aver trovato dei messaggi che Serena ha scambiato nel periodo recente con il tentatore Alessandro, ma la realtà dei fatti è abbastanza diversa dalle sue verità. Così la donna spiega che hanno deciso di chiudere definitivamente la loro storia d’amore perché a causa dell’ultima lite, nessuno dei due si è sentito di voler chiarire il tutto e riprovarci ancora una volta.

Lui l’ha accusata di averlo tradito dopo aver letto dei messaggi tra lei ed Alessandro. Si è parlato di un tradimento mentre lui era in casa del Grande Fratello ma le cose non stanno così. Tra Alessandro Graziani e Serena c’è soltanto una bellissima amicizia, proprio come il tentatore ha svelato a Uomini e Donne sono rimasti in buoni rapporti. Lei si è spesso sfogata con lui ma niente di più.

In realtà a Pago dá fastidio anche soltanto che la donna prenda le difese di qualunque uomo sulla terra soltanto perché tale. Sia che si tratti di qualcosa che ha a che fare strettamente con loro, sia che si tratti di argomenti lontani dalla loro vita, Serena per rispetto nei suoi confronti dovrebbe evitare di prendere le parti di altri uomini.

Serena Enardu stanca della gelosia ossessiva: “Non potevo esprimere il mio pensiero”

Serena Enardu afferma di essersi stancata della gelosia ossessiva di Pago a causa della quale non poteva esprimere nemmeno il suo parere ed i suoi pensieri. Secondo la mentalità retrograda di Pago dietro alle sue affermazioni, ai suoi modi di pensare si celava sempre qualcosa di negativo del quale diffidare. Così si è piano piano stancata, giorno dopo giorno.

Vivere un rapporto di coppia non vuol dire non poter esprimere il proprio parere. Essere chiusi all’interno di una gabbia non fa bene al cuore. Sentirsi privati anche della libertà di pensiero non fa altro che allontanare da una persona che in teoria si dovrebbe amare follemente. Libertà, spazi propri, rispetto, queste cose non devono mai mancare in un rapporto se si vuole davvero bene all’altra persona.

Pago secondo lei è malato, malato di gelosia, di possessività. Sono state queste le cose che li hanno allontanati nel tempo e sapere che oggi lui cerca di passare per vittima facendola conoscere al mondo intero come ciò che lei non è la fa parecchio arrabbiare.

Pago le chiede di fare le valigie e poi …

Dopol’ultima discussione, Pago l’ha invitata ad andare via di casa con il figlio perché lui non riesce a lasciarli e chiudere la porta alle spalle dimenticando ciò che è stato tra loro. L’uomo ha letto i messaggi mentre Serena faceva la doccia.

Da lì sarebbe scoppiata la seconda lite più che devastante. Peccato però che secondo Serena lui abbia soltanto strumentalizzato qualcosa di cui era già a conoscenza. Aveva letto tempo prima quelle chat, travisate, ma le ha tirate fuori dopo per sua comodità. Poi ha aggiunto cose che non stanno né in cielo né in terra per passare ulteriormente per vittima.