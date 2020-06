Temptation Island, arriva l’ufficialità su una coppia che non parteciperà al programma

Temptation Island, nessuna proposta a Gemma Galgani e Nicola Vivarelli

Temptation Island sta per partire, proprio nelle scorse ore Raffaella Mennoia ha annunciato di aver terminato di compilare i moduli per andare in Sardegna. Quindi ig giochi sarebbero stati già chiusi, le coppie sono state formate e i primi nomi iniziano a venire fuori.

Arriva anche la smentita circa le notizie che circolano in rete già da qualche settimana sulla possibile partecipazione al programma da parte di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli in arte Sirius. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne hanno iniziato la loro conoscenza già da qualche mese tra una critica e l’altra.

Il corteggiatore di Gemma ha 26 anni, ha iniziato a corteggiarla con le parole per poi procedere con i fatti. In queste ore i due si sono visti a Roma. Qualcuno dice di averli anche incontrati, sembravano essere realmente due fidanzatini, ma cosa si nasconde davvero dietro tutta questa storia? Lui è davvero interessato a lei o la sta semplicemente usando? La prima bugia arriva nel momento in cui il team di Temptation Island nega di aver chiesto ai due di partecipare alla trasmissione. In realtà Nicola non ha mai affermato niente di tutto questo. È intervenuto subito il suo agente spiegando di non avere ricevuto da parte della redazione alcuna proposta. È stato tutto frutto del chiacchiericcio sul web, ma dal suo assistito non è venuta fuori alcuna parola.

Temptation Island quest’anno sarà davvero particolare

Temptation Island quest’anno sarà davvero tanto particolare, dato che sono due edizioni in una, un’edizione del tutto originale. Sarà un’edizione di vip e nip insieme. Quindi personaggi noti e personaggi sconosciuti ci daranno modo di assistere a liti interessanti proprio come tutti gli anni.

Sulle coppie che parteciperanno sono già venuti fuori alcuni nomi, ma tra questi nessuno è ufficiale. Non c’è certezza su chi è stato realmente chiamato, su chi ha realmente detto di sì, insomma su coloro che stanno per partire per la Sardegna.

Gemma e Sirius, il ragazzo va a Torino ma Gemma non c’è

Per quanto riguarda Sirius e Gemma, che dire? Un’ultima bugia che ha a che fare con il ragazzo è che ha recentemente affermato di voler raggiungere Gemma a Torino per farle una sorpresa nella città che la donna ama tanto. Poi qualcuno lo ha visto in giro per la città piemontese.

Ma soltanto adesso è venuto fuori che Sirius aveva raggiunto la città di Gemma soltanto per vedere un amico e andare via. Gemma al momento si trova a Roma. Però perché fare un’affermazione di questo tipo alla quale dare seguito in modo del tutto forviante?