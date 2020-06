Oroscopo 15 giugno: Capricorno siate pazienti, Pesci concentratevi sul lavoro

L’Oroscopo del 15 giugno invita gli Acquario a pensare ai propri progetti. I Pesci devono concentrarsi un po’ di più sul lavoro, mentre Capricorno portate pazienza.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La Luna nel segno rende la vostra giornata molto positiva. Chi di voi si è trovato ad affrontare dei problemi in amore o sul lavoro, oggi potrebbe avere delle sorprese positive. Adesso è il momento di rischiare il tutto per tutto. La fortuna è dalla vostra parte, quindi, se stavate pensando di fare un investimento importante, ora è il tempo di agire.

Toro. L’Oroscopo del 15 giungo vi consiglia di essere attenti, specie per quanto riguarda le questioni finanziarie e burocratiche. Non gettatevi subito nelle cose e lasciatevi consigliare da chi ne sa più di voi. In amore, invece, potrebbe esserci ancora qualche tensione, reduce di discussioni pregresse. Mantenete il self control.

Gemelli. Finalmente i Gemelli trovano un po’ dio stabilità. Se fino ad oggi siete stati interessati a stabilire relazioni fugaci e frivole, d’ora in avanti comincerete a guardare questo aspetto in modo diverso. Ottima intesa con il partner, specie per i rapporti di coppia che vanno avanti da parecchio tempo e sono consolidati.

Cancro. Il mese di giugno è il mese giusto per fare un po’ di ordine nella vostra vita. Sia dal punto di vista lavorativo sia sentimentale, urge un cambiamento. Ci sono troppe questioni in sospeso che vi rendono particolarmente nervosi, pertanto, bisogna gettare via il vecchio per lasciare il posto al nuovo. Siate pazienti sul lavoro.

Leone. Dopo un fine settimana da Leone, questo lunedì comincerà un po’ a rilento. Ci sono delle cose da chiarire, specie per quanto riguarda i sentimenti. Se state scappando dai vostri problemi, sappiate che essi vi troveranno, ovunque voi andiate. Per tale ragione, l’unica soluzione è prenderli di petto e sconfiggerli una volta per tutte.

Vergine. Oggi potreste essere spiazzati a una sorpresa. Una persona dal vostro passato oppure un nuovo incontro potrebbero lasciarvi piacevolmente colpiti. In questi giorni avete molto riflettuto in merito ad alcune questioni lavorative e amoroso che, molto probabilmente, sono strettamente collegate tra loro. Molto presto vedrete tutto con maggiore chiarezza.

Previsioni 15 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia. L’Oroscopo del 15 giugno vi invita ad essere calmi e pazienti. Oggi potreste avere non poche difficoltà a relazionarvi con gli altri. Sul lavoro c’è ancora qualcosa da mettere a posto, mentre in amore sono favorite le relazioni stabili. Meno propositiva, invece, sarà la vita dei single, che faranno fatica a trovare la persona giusta.

Scorpione. Queste sono state settimane molto impegnative, ma ne è valsa la pena. Avete messo a posto alcune questioni in sospeso e adesso è il momento di riposarvi. Sul lavoro sono in arrivo delle risposte positive e delle soddisfazioni. Per quanto riguarda l’amore, invece, è il momento di ripagare la persona amata di tutto l’appoggio che vi ha dato.

Sagittario. Se ci sono questioni legali in sospeso, l’Oroscopo del 15 giugno vi informa che stanno per arrivare delle risposte. In amore si va verso un netto miglioramento. Presto sarete costretti a prendere delle decisioni e, se vi farete guidare dal buon senso, riuscirete sicuramente a prendere la scelta giusta.

Capricorno. Oggi vi conviene fare scorta di pazienza. Qualcuno a lavoro potrebbe mettere seriamente alla prova la vostra calma. Anche in amore c’è il rischio di cedere a qualche provocazione dando luogo a sterili discussioni. Il modo migliore per affrontare la giornata è: tirare un lungo sospiro, contare fino a 1000 e guardare avanti.

Acquario. La vita continua a mettervi davanti delle scelte importanti, ma saprete sicuramente come uscirne. Vi sentite propositivi e carichi per poter dare vita a dei progetti importanti con la persona che amate. Approfittate della situazione per concretizzare i vostri piani, ma non assumetevi dei rischi inutili.

Pesci. Adesso è il momento di concentrarvi sul lavoro. Nelle settimane precedenti siete stati assorbiti da questioni sentimentali che hanno messo a dura prova i vostri nervi. Adesso, invece, è il momento di pensare a voi, alla vostra vita e al vostro successo. Ad ogni modo, siate cauti e pazienti. Le soddisfazioni arriveranno piano piano.