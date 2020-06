Temptation Island Vip, la replica della produzione: ‘Non li abbiamo invitati’

La replica della produzione

A breve inizierà la nuova edizione di Temptation Island con tutte le dovute precauzioni. Infatti la produzione ha garantito che verranno seguite le norme relative al distanziamento sociale e all’igiene costante delle mani e degli ambienti. Secondo voci di corridoio alcune coppie del mondo dello spettacolo potrebbero decidere di mettersi alla prova tra le varie tentazioni.

Tra queste c’è quella composta da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. La donna, da poco uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, vuole tornare nel piccolo schermo per testare il suo amore. Paradossale sarebbe la partecipazione di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, dal momento che non stanno insieme. Altre coppie, invece, dicono di aver rifiutato la proposta di partire per i villaggi. In realtà Raffaella Mennoia è intervenuta per smentire.

‘E’ prassi che alcune coppie sfruttino il nostro reality per avere visibilità’

La replica della produzione è rivolta soprattutto a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Entrambi avrebbero riferito ai rispettivi fan di aver ignorato l’invito perché non hanno bisogno di certezze del loro amore. Non hanno intenzione di stare a stretto contatto con tentatori e tentatrici per capire se sono realmente innamorati l’uno dell’altra.

Oltre ai complimenti ricevuti sul web, hanno avuto anche un richiamo dai produttori del reality. La rappresentante Raffaella ha subito precisato che non sono stati presi in considerazione per formare il cast. Inoltre ha aggiunto che non è la prima volta che accade una cosa del genere.

In passato altri, per non finire nel dimenticatoio, hanno menzionato Temptation Island per far parlare di sé. Nonostante tutto Raffaella augura il meglio a Paolo e Clizia, dato che ha sempre tifato per loro. I due si sono conosciuti nella casa del Gf Vip e da allora sono inseparabili. La pandemia non ha rappresentato un problema per la loro conoscenza, dunque l’ostacolo è stato superato alla grande.

Sammy e Giovanna nel cast

Sui social si dice anche che Sammy Hassa e Giovanna Abate faranno parte del programma. La coppia, uscita da poco da Uomini e Donne, non può definirsi tale perché da meno di un mese stanno insieme. Se così fosse, i telespettatori di Maria De Filippi cambierebbero opinione sul loro conto. Infatti si dice che siano spinti dal desiderio di visibilità. Sarà davvero così?