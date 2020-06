Il Paradiso delle signore replica 16 giugno: Federico torna a casa, Rocco fa un’agghiacciante scoperta

L’episodio di martedì 16 giugno del Paradiso delle signore vedrà Federico al centro della scena. Il giovane, dopo aver annunciato il suo incidente, farà ritorno a casa e lascerà la sua famiglia completamente senza parole dinanzi le sue condizioni.

Rocco, invece, si cimenterà in alcune lezioni allo scopo di imparare l’Italiano. Ad ogni modo, mentre sarà intento a leggere il giornale, farà una scoperta inaspettata che potrebbe riguardare Giuseppe Amato, marito di Agnese.

Il ritorno di Federico al Paradiso delle signore

Il 16 giugno al Paradiso delle signore vedremo che Silvia continuerà ad essere disperata per le condizioni di suo figlio. La donna sarà molto preoccupata e deciderà di rivolgersi ad Agnese allo scopo di avere un supporto. La sarta, infatti, essendo madre anche lei, potrà provare a rassicurare la signora Cattaneo. L’imminente ritorno di Federico, però, turberà parecchie persone. Roberta, ad esempio, sarà parecchio in ansia per tale avvenimento e non potrà fare a meno di confidarsi con la sua amica Gabriella.

Su di un altro versante, invece, vedremo che Marta deciderà di prendere appuntamento con un ginecologo in modo da farsi visitare. La giovane, però, deciderà di non consultare il marito prima di prendere questa decisione e la situazione potrebbe sfuggire di mano in un attimo. Adelaide farà di tutto per far cambiare idea a sua nipote, ma la fanciulla deciderà di non seguire il consiglio della zia.

Spoiler 16 giugno: la scoperta di Rocco

Il grande momento sarà finalmente arrivato. Nella puntata del 16 giugno del Paradiso delle signore vedremo che Federico ritornerà a casa. Sarà Luciano ad andarlo a prendere e a riportarlo nella sua abitazione. Quando questo avverrà, però, Silvia e Roberta rimarranno senza parole dinanzi la visione del giovane sulla sedia a rotelle. Questo, ovviamente, genererà molto turbamento e dolore alle due protagoniste.

Rocco, invece, sarà sempre più intenzionato ad imparare a leggere e a parlare meglio. Mentre sarà intento a sfogliare le pagine di un giornale, però, farà una scoperta agghiacciante. Il giovane troverà un articolo riferito, molto probabilmente, a Giuseppe Amato. Quest’ultimo è scomparso da tempo e sua moglie e i suoi figli non hanno notizie di lui da parecchio tempo. Ad ogni modo, Rocco non riuscirà a tenere questo segreto e ne parlerà con Salvatore. Molto presto, dunque, potrebbero esserci delle interessanti che destabilizzeranno non poco la signora Amato e i suoi figli.