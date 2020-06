Al Bano sostituisce Romina Power su palco? La figlia Jasmine sulle orme del padre

E’ uscito il primo singolo di Jasmine Carrisi

Al Bano sembra voler dire addio a Romina Power in tutti i sensi. A quanto pare Jasmine Carrisi è pronta a sostituire la cantante e a fare coppia sul palco con il suo papà. Dopo la ritrovata armonia in famiglia con Loredana Lecciso, il cantante di Cellino San Marco potrebbe esibirsi con sua figlia e intanto la madre sponsorizza sui social il nuovo brano.

Prossima alla maturità, Jasmine Carrisi già da tempo si sta dedicando alla musica e al cinema. La giovane è pronta a sfondare nel mondo dello spettacolo e ai fan non sembra dispiacere la cosa.

Jasmine Carrisi come papà Al Bano

Prima di Jasmine Carrisi, anche gli altri figli di Al Bano hanno tentato la via dello spettacolo. Yari ad esempio è un musicista, lo stesso anche Cristel ma a causa delle troppe critiche ha deciso di ritirarsi dedicandosi alla famiglia e ai suoi figli. Chissà se questa volta, è la volta buona per la giovane Carrisi che da tempo ormai sta mostrando a tutti il suo talento. Da pochi giorni è stato uscito il suo primo brano su youtube “Ego”, una canzone rap dal brano molto accattivante.

Intanto, secondo alcune indiscrezioni pare che Al Bano per aiutare sua figlia abbia deciso di duettare con lei. Questo, sempre secondo alcune voci, mostrerebbe il fatto che dopo quanto accaduto con la Power, il cantante potrebbe dire addio per sempre alla sua ex anche sul palco.

Romina Power ha lasciato davvero Cellino per colpa di Loredana?

E’ da giorni ormai che si parla di un forte disguido tra Romina Power e Loredana Lecciso. Secondo alcune voci, pare che tra le due ex di Al Bano ci sia stata una discussione che abbia indotto la cantante a lasciare la sua abitazione. Il motivo, l’esclusione alla festa di compleanno di Carrisi.

Secondo il settimanale Dipiù, Loredana Lecciso avrebbe organizzato un pranzo per il compleanno di Al Bano e Romina non sarebbe stata invitata. L’ex moglie del Maestro ha trascorso la quarantena nella sua casa all’interno della tenuta a Cellino San Marco ma nonostante la vicinanza non ha ricevuto nessun invito ufficiale. Di conseguenza l’artista si è sentita ‘umiliata’ e avrebbe deciso così di andare via.