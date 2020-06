“Vi giuro che è vero…”: Alberto Matano al settimo cielo, finalmente realizza il suo sogno [FOTO]

Alberto Matano mostra il mare della Calabria

In questi ultimi tre mesi Alberto Matano conducendo La vita in diretta si è chiesto se fosse possibile andare a mare in estate. Ricordiamo che l’Italia viene da oltre due mesi di lockdown per via dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Per fortuna il grande sogno dell’ex mezzo busto del Tg1 si è realizzato. Lo scorso venerdì, dopo aver terminato l’ultima puntata settimanale del rotocalco di Rai Uno, il collega di Lorella Cuccarini ha preso il treno per raggiungere la sua amata Calabria.

L’uomo si trova a Sovareto, stesso comune che ha dato i natali alla soubrette Elisabetta Gregoraci. E a proposito di questo, di recente il professionista ha condiviso uno scatto sul suo profilo Instagram che mostra un bellissimo panorama, ovvero la spiaggia e il mare calabrese. “Vi giuro che è vero, qui e ora. Vado!”, ha scritto il diretto interessato a corredo della foto appena descritta. (Continua dopo il post)

Alberto Matano presenta i suoi genitori ai follower

Erano tre mesi che Alberto Matano non lasciava Roma per recarsi in Calabria. Finalmente con l’apertura delle Regioni il conduttore de La vita in diretta ha potuto raggiungere la sua terra e riabbracciare i genitori che si trovano a Catanzaro. Infatti è stato lo stesso giornalista a presentarli ai proprio follower condividendo uno scatto che sa di ritratto familiare.

Infatti nella foto in questione lo si vede alle spalle del padre e della madre, la cui somiglianza al figlio è incredibile. A commentare i contenuti dell’ex volto del Tg1 non solo i seguaci comuni, ma anche i suoi colleghi Rai. Ad esempio la foto del mare di Sovareto ha trovato il pieno accoglimento da parte di Giovanna Botteri, inviata a Pechino della tv di Stato, ma anche Rita Dalla Chiesa.

Ultime due settimane de La vita in diretta

Ovviamente Alberto Matano si è trattenuto in Calabria solo per il week-end. Infatti lunedì 15 giugno 2020 il giornalista si è recato nuovamente a Roma per iniziare la penultima settimana di programmazione de La vita in diretta. Infatti, lo storico rotocalco pomeridiano di Rai Uno che si occupa di cronaca e spettacolo chiuderà i battenti venerdì 26 giugno.

E se il giornalista calabrese può dormire sonni tranquilli vista la sua conferma alla prossima stagione, Lorella Cuccarini dovrà cercare altro. Sembra proprio che a settembre non la vedremo più al fianco dell’ex volto del Tg1.