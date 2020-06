Luigi Favoloso scappa dal Processo, Nina Moric: “Pena di morte per quello che hai fatto a Carlos” (FOTO)

Il giorno 19 giugno 2020 si terrà il Processo che vede Nina Moric contro il suo ex Luigi Favoloso. La modella ha denunciato il suo ex compagno di violenze sia fisiche sia mentali ai danni suoi e di suoi figlio Carlos.

Nel corso della notte appena trascorsa, però, sul profilo della protagonista sono apparsi dei contenuti davvero molto particolari. La donna ha sbottato contro l’accusato perché pare voglia scappare via dall’Italia per evitare di assumersi le sue responsabilità.

Nina Moric parla del Processo

Continua, senza esclusione di colpi, la guerra tra Nina Moric e Luigi Favoloso, che presto dovrà affrontare un Processo. Nella notte, però, la modella croata è venuta a conoscenza di una cosa inaspettata. Il suo ex pare stia per lasciare l’Italia e questo, per la donna, significa una sola cosa: conferma di colpevolezza. Se l’attuale compagno di Elena Morali non avesse nulla da nascondere, non sentirebbe l’esigenza di scappare. Ad ogni modo, la Moric non sembra affatto disposta a permettere che questo accada.

Con fare anche parecchio intimidatorio. la dama ha esortato l’uomo ad assumersi le responsabilità e a dimostrare la sua innocenza, dato che ha sempre negato tutte le accuse della sua ex. In seguito, però, ha aggiunto dei particolari alquanto significativi, che conducono verso un’oscura direzione. La protagonista dello sfogo, infatti, ha alluso al fatto che nel posto in cui vorrebbe scappare Luigi esiste la pena di morte per i crimini commessi. (Continua dopo la foto)

Macabre allusioni contro Luigi Favoloso

Nina Moric, dunque, ha esortato Luigi Favoloso a non scappare dal Processo e a rimanere a Milano perché nel luogo dove vorrebbe andare potrebbe essere punito in modo peggiore. Nel corso dello sfogo, poi, la donna ha fatto delle macabre allusioni in merito a ciò che l’uomo sembrerebbe aver fatto a suo figlio. Solo di recente, infatti, Carlos avrebbe confessato delle violenze orribili subite da Luigi quando aveva solo 12 anni.

Tali violenze, poi, si sarebbero ripetute anche a 17, anche se con un’irruenza minore. Per ovvi motivi, Nina non ha potuto entrare nel dettaglio della vicenda, dato che tali questioni verranno opportunamente affrontate in Tribunale. In ogni caso, una cosa è certa, la modella non ha nessuna intenzione di arrendersi e per difendere suo figlio sarebbe disposta anche a farsi 100 anni di galera. Per il momento, però, confida nella giustizia, che spera le dia ragione.