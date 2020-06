Il Segreto, anticipazioni 16 giugno 2020: Damian e Alicia contro Isabel

Le anticipazioni de Il Segreto della puntata di martedì 16 giugno 2020 in onda su Canale 5 alle 15.40 raccontano che Isabel sarà di nuovo in pericolo dopo l’intervento provvidenziale di Don Ignacio, che le eviterà il linciaggio. Come sappiamo, gli operai si sono ribellati per la morte di Cosme, rimasto intrappolato sotto le macerie per via dell’incidente in miniera. La colpa è stata data a Isabel, rea di non aver accettato di spendere soldi per rendere quel posto di lavoro sicuro.

La rabbia di Alicia aumenterà sempre di più dopo che Matias le dirà di voler interrompere la loro relazione per dedicarsi esclusivamente alla sua famiglia. La giovane rivoluzionaria penserà così di sfogare la sua frustrazione nelle lotte operaie. Nella puntata di domani de Il Segreto, Alicia e Damian progetteranno un piano per distruggere la Dos Visos.

Il Segreto anticipazioni 16 giugno 2020

Cosa succederà nella puntata di domani della soap opera Il Segreto? Isabel e Don Ignacio avranno modo di parlare a lungo di quanto successo e del grave pericolo che ha corso la nobildonna. Ci sarà spazio anche per discutere di Aldolfo e Rosa, ormai prossimi alle nozze. A tal proposito, Marta non potrà fare altro che soffrire in silenzio, visto che l’uomo che ama non sarà mai suo. Rosa invece vuole accelerare le nozze, temendo che il suo promesso sposo possa cambiare idea.

Stando alle anticipazioni della soap Il Segreto, Don Ignacio e Isabel benediranno l’unione di Rosa e Adolfo. Ormai non si può tornare indietro, in quanto la giovane si è compromessa, concedendosi al suo fidanzato. Nel frattempo, le condizioni di Pablo sembrano migliorare leggermente ma non sarà ancora fuori pericolo.

Isabel ancora in pericolo

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto, vedremo che Ignacio temerà altre rappresaglie da parte degli operai, desiderosi di vendicare la morte di Cosme. In effetti avrà ragione. Alla miniera. Alicia e Damian decideranno di mettere fuori dai giochi Isabel e questa volta per sempre. Cosa avranno in mente? Matias proverà a calmare gli animi, ma non ci sarà verso di far ragionare i due rivoltosi.

Infine, nella puntata della soap opera Il Segreto che andrà in onda domani, martedì 16 giugno 2020 su Canale 5, Francisca si mostrerà molto malinconica. Non solo ha perso la possibilità di comprare la Casona, ma le sue forze la stanno abbandonando giorno dopo giorno. Di certo, la Montenegro non sa che la colpevole è Isabel, che la sta drogando per tenerla buona affinché non si allontani.