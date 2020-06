Daydreamer, anticipazioni dal 22 al 26 giugno 2020: Sanem gelosa di Arzu

Emozionanti le nuove puntate di Daydreamer – Le ali del sogno in onda dal 22 al 26 giugno 2020 su Canale 5. La storia d’amore tra Can e Sanem sta appassionando il pubblico italiano, come dimostrano gli ottimi dati d’ascolto. Prima di arrivare al prossimo bacio però, dovrà passare ancora un po’ di tempo. Can sarà alle prese con la talpa presente in azienda mentre Sanem dovrà tenere a bada la sua gelosia nei confronti del bel fotografo.

Stando alle anticipazioni di Daydreamer – Le ali del sogno degli episodi programmati per la settimana prossima, i genitori di Leyla e Sanem saranno oppressi dai debiti e per tale regione penseranno che l’unica soluzione sia quella di vendere il negozio di famiglia, anche se con molto dolore. Mel frattempo, all’agenzia pubblicitaria si presenterà una bellissima modella che metterà in difficoltà Sanem.

Daydreamer – Le ali del sogno: puntate della prossima settimana dal 22 al 26 giugno 2020 su Canale 5

Emre continuerà a tramare contro il fratello, desideroso di vendetta. A tal proposito, proverà in tutti i modi a far saltare un importante contratto con una modella. Sanem e Can proveranno a rimediare, ma la giovane sarà frenata dalla sua gelosia nei confronti della modella. Inoltre, comincerà a guardare con occhi diversi Can per via delle cattiverie che Emre le dirà su conto del bel fotografo. Sarà così che i due avranno il loro primo litigio.

Sanem combinerà un disastro durante il servizio fotografico, facendo cadere Arzu, la modella che ha colpito Can per la sua avvenenza. Il Divit si infurierà e deciderà di non rivolgere più la parola alla sua collaboratrice, che capirà di aver combinato un guaio. Nelle puntate di Daydreamer – Le ali del sogno della settimana prossima inoltre, Emre verrà a sapere che l’azienda di famiglia è in pole position per chiudere un importante contratto di lavoro con una grande casa cosmetica internazionale. Deciso a far saltare l’affare, chiederà l’aiuto di Sanem.

Emre contro Can e l’azienda

Continuando con le anticipazioni di Daydreamer – Le ali del sogno, Sanem verrà istruita a dovere da Emre, che le chiederà di sabotare l’ispezione preliminare dell’azienda con la quale la loro agenzia sta per chiudere un affare milionario. La ragazza questa volta non accetterà, lasciando Emre con un pugno di mosche in mano.

Sanem, al contrario, farà in modo che gli ispettori trovino una perfetta sala relax. La sua idea rabbonirà Can. I due avranno un momento di tenerezza, ma la riappacificazione sembra ancora lontana. Infine, nelle puntate di Daydreamer – Le ali del sogno in onda su Canale 5 dal 22 al 26 giugno 2020, l’azienda di cosmetici accetterà di collaborare con l’azienda di Can.