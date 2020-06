Una vita, spoiler dal 21 al 27 giugno 2020: Ursula complice di Lucia

Continuano ad appassionare le puntate di Una Vita. Le anticipazioni degli episodi in onda su Canale 5 dal 21 al 27 giugno 2020 vedono Ursula complice di Telmo e Lucia. La Dicenta verrà a sapere che la Alvarado è gravemente malata e che ha pochi giorni davanti a sé. Commossa, la aiuterà a fuggire da Acias con Telmo e il piccolo Mateo, ma qualcosa andrà storto.

Nel frattempo, come svelano le anticipazioni di Una Vita, Felipe scoprirà tutta la verità su Celia e capirà quanto Ramon abbia sofferto nel tenergli nascosto ciò che accadde quella maledetta notte. L’avvocato si convincerà a riprendere in mano il suo destino e a lasciar perdere alcol e donne.

Una Vita, anticipazioni 21-26 giugno 2020 su Canale 5

Negli episodi della prossima settimana, Lucia confiderà alla Dicenta di essere molto malata e di aver paura che quando morirà, Eduardo possa far del male a Mateo. A quel punto, Ursula le dirà di essere disposta ad aiutarla a fuggire dal quartierino con il figlio e Telmo. Genoveva e Samuel invece, saranno sorpresi dall’improvvisa visita del commissario Mendez, deciso a indagare sul passato della Salmeron. Come svelano gli spoiler di Una Vita, Ramon dirà a Felipe che Celia aveva tentato di rapire Milagros e di aggredirlo, prima di lanciarsi dal balcone.

Continuando con gli spoiler di Una Vita, Liberto sarà nei guai, visto che Rosina verrà a sapere che ha prestato le tremila pesetas a Samuel. La fuga di Telmo e Lucia finirà nel nulla. Spaventata dalla reazione di Eduardo, la Alvarado preferirà lasciare l’ex religioso, temendo che il marito possa ucciderlo. Successivamente, Samuel si renderà disponibile con il commissario Mendez per trovare gli assassini di Ariza.

Genoveva e Samuel progettano la fuga

Nonostante l’impegno di Samuel, Genoveva verrà a sapere che Cristobal è sulle sue tracce. A quel punto, insieme a Samuel, progetterà di scappare dal quartierino. Le anticipazioni di Una Vita raccontano poi che le condizioni di salute di Lucia peggioreranno ulteriormente, tanto che sverrà in mezzo alla strada. Cinta invece continuerà ad esibirsi con grande successo.

Infine, nelle puntate di Una Vita che andranno in onda dal 21 al 26 giugno 2020, Bellita sarà affranta dopo aver appreso che nessuno la riconosce più, nonostante si sia esibita nei migliori teatri. Telmo invece si recherà a casa di Eduardo per un confronto, ma i toni si faranno accesi e l’uomo lo aggredirà. Il Martinez capirà che Lucia è in serio pericolo e farà di tutto per portarla via da quella casa.