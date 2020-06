Nicola Vivarelli, spunta dal passato un nuovo shooting fotografico bollente: come reagirà Gemma? (Foto)

Ancora una volta Nicola Vivarelli è finito nel mirino del web. Già negli scorsi mesi sul suo account erano apparse foto bollenti che lo ritraevano senza mutande e insieme a delle belle ragazze senza veli. A quanto pare, il giovane 26enne di Viareggio continua a stupire, e la sua credibilità nei confronti di Gemma è sempre più tentennante.

Nicola Vivarelli dalle immagini circolate, in passato ha già cercato di far parte del mondo dello spettacolo e a confermarlo è anche la sua ex ragazza Claudia. Ad aver scovato un nuovo book fotografico fatto dall’agenzia Alex Model, è stato il portale Bitchyt.it, trovando degli scatti a dir poco sorprendenti. Come regirà Gemma?

Nuovi scatti bollenti di Nicola Vivarelli

Nicola Vivarelli avrebbe scattato queste immagini nel 2014. All’epoca aveva solo vent’anni, ma si capisce benissimo la sua voglia di apparire. Infatti, le sue foto non fanno altro che alimentare i pettegolezzi sulla sua buona fede nel programma e sopratutto mettono ancora di più in dubbio la sua lealtà verso Gemma. Recentemente sono state tante le segnalazioni su di lui, tra cui quella che sarebbe già fidanzato fuori Ued.

La scoperta di un suo profilo su Tinder, inoltre, aveva acceso ancora di più le polemiche. In molti avevano notato come un ragazzo così bello e giovane, solito ad usare quest’applicazione, non lo fa sicuramente per cercare donne mature come Gemma. (Continua dopo la foto)

Prosegue la conoscenza tra Sirius e Gemma Galgani

Intanto, sembra che Nicola Vivarelli, voglia dimostrare a tutti le sue buone intenzioni nei confronti di Gemma Galgani. Qualche giorno fa, sul suo account Instagram, ha postato una foto a Torino, confermando la conoscenza con la dama anche fuori Ued. A confermare le buone intenzioni del giovane è anche la madre che in una recente intervista al Magazine Uomini e donne, ha dichiarato che Nicola è attratto realmente da Gemma.

Inoltre, nelle ultime ore, proprio Nicola Vivarelli è arrivata una clamorosa smentita. Pare, infatti, che la coppia non trascorrerà le vacanze insieme e tanto meno parteciperà a Temptation Island Vip. Dopo gli incontri a Roma, durante i quali sembrerebbe scattato anche qualche bacio con la mascherina, i due starebbero pensando di conoscersi ancora più a fondo prima di partire per un lungo viaggio.