Gigi D’Alessio, l’ex moglie vuota il sacco: “Anna Tatangelo non ha colpe” [FOTO]

Torna a parlare la ex di Gigi D’Alessio

Per diversi anni ad Anna Tatangelo è stata additata come una rovina famiglie per aver iniziato una relazione sentimentale con Gigi D’Alessio. Quest’ultimo veniva dalle nozze, praticamente naufragate con Carmela Barbato. A distanza di tempo quest’ultima ha deciso di fare dei chiarimenti dicendo che la cantante di Sora non c’entra nulla con la disfatta del suo matrimonio.

Dopo che la relazione tra il cantautore napoletano e la madre di suo figlio Andrea è un capitolo chiuso, la ex si è rifatta viva per dare delle spiegazioni interessanti. In pratica la donna ha detto che lei e il professionista partenopeo si erano lasciati prima che la frusinate entrasse nella vita di D’Alessio.

Anna Tatangelo non c’entra nulla

In un’intervista, la ex di Gigi D’Alessio ha fatto chiarezza sul suo matrimonio fallito. Carmela Barbara, in pratica ha detto: “A rovinare tutto è stato il successo, Anna Tatangelo non c’entra nulla”. Mentre anni fa, ovvero quando la storia da’more tra i due artisti venne a galla, la donna utilizzò delle parole abbastanza forti nei confronti della rivale in amore.

“Non parlo con chi ha l’età di mio figlio. Anna Tatangelo non solo sta con mio marito, ma si comporta anche da novella sposina. Deve solo stare zitta, mi sembra un pappagallo: Gigi le dice le cose che vuole e lei ripete”, diceva la donna. Da quelle frasi sono passati diversi anni e pare che adesso la situazione è più tranquilla. Del resto era il 2005 quando il professionista sul palco dell’Ariston cantava ‘L’amore che non c’è’, brano che parlava della crisi con la moglie.

La nuova vita di Anna Tatangelo

Nel frattempo, mentre Carmela Barbato ha cambiato versione sulla rottura con Gigi D’Alessio, la bella Anna Tatangelo continua a preseguire il suo percorso di made e cantante. Negli ultimi giorni si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile flirt con il suo batterista Daniele Petricca. Inoltre, osservando il suo seguitissimo account Instagram è possibile notare un clamoroso cambio di look.

La cantante di Sora ha detto addio ai capelli scuri per dare spazio al biondo. Sembra proprio che la madre di Andrea voglia cambiare aspetto, gettarsi le sofferenze alle spalle e divertirsi. Per molto tempo la ragazza è stata male per le critiche ricevute, ma ora pare che abbia voglia di cambiare vita.