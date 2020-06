Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono separati, lei arrabbiatissima

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro a distanza, ecco le rivelazioni della bionda

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono separati dopo circa un mese trascorso insieme. L’influencer è stata da subito travolta dalle domande dei suoi follower sui social. Sono apparsi tutti preoccupati dal fatto che adesso non saranno più insieme. Così la donna si è arrabbiata ed ha attaccato tutti scrivendo che fino ad ora il cordone ombelicale l’ha avuto soltanto con sua figlia, tutto il resto può essere tranquillamente affrontato.

Si tratta semplicemente di una storia a distanza, lui è a Roma mentre lei è a Milano, niente di grave, tutto fattibile. Aggiunge poi che i rapporti veri e propri sono quelli che riescono ad andare avanti anche a distanza, loro sono vicini con l’anima e non con il corpo. Ciò non significa che debbano lasciarsi o che debbano avere chissà quali problemi.

Clizia Incorvaia e Paolo, tutto procede a gonfie vele

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno affrontato benissimo la quarantena, sono stati a distanza, dato che lui era a Roma, mentre lei era a casa sua nell’ agrigentino. Poi lui l’ha raggiunta, hanno commesso la gaffe da Barbara D’Urso, si sarebbero dovuti vedere per la prima volta soltanto in collegamento con Barbara, invece i due si erano già visti il giorno prima ed avevano anche partecipato ad un servizio fotografico.

Adesso il fatto che ognuno sia partito per conto proprio ha fatto allarmare i follower che hanno subito iniziato a chiedere se fosse successo qualcosa. Clizia però si è parecchio arrabbiata, chiedendo loro di non fare troppe domande, perché la reazione sa di esagerazione. In molti infatti hanno scritto che i due si sono lasciati. Clizia però è intervenuta nell’immediato per mettere a tacere tutti prima che venisse fuori qualche notizia super falsa.

Un rapporto vero supera qualunque ostacolo…

Dalle sue parole in risposta ai fan, si capisce che tra loro tutto va benissimo anche perché afferma che nella vita gli ostacoli si devono sempre affrontare. A chiunque può capitare di dover vivere una relazione a distanza, non per questo però ci si deve per qualche motivo lasciare. I problemi si affrontano anche se lontani chissà quanti chilometri. Basta soltanto avere interesse, nessun problema sarà tale.

Tra l’altro i due sapevano già di dover vivere a distanza, se hanno avuto modo di convivere o qualcosa di simile per un mese è stato soltanto a causa della pandemia che li ha separati prima. La vita vera e propria da adesso in poi sarà quella vissuta a distanza di km. Meglio abituarsi.