Gemma Galgani al settimo cielo, poche ore fa la bella notizia: sono commossa (VIDEO)

La dama di Uomini e donne festeggia un grande traguardo sui social

Gemma Galgani è senza dubbio la protagonista indiscussa di Uomini e donne. La dama fa parte del parterre da più di 10 anni e finalmente sembra aver trovato la propria anima gemella. La torinese durante il lock-down ha conosciuto virtualmente un giovanotto di nome Sirius e ad oggi tutto sta procedendo a gonfie vele.

Nello stesso tempo, durante il corso di tutti questi gli anni a Ued, Gemma Galgani ha ottenuto anche grande popolarità, sopratutto sui social. E proprio poche ore fa la settantenne ha voluto condividere con i suoi numerosi fan un traguardo molto importante.

Come si vede dalla clip, Gemma ha rivissuto in un breve video i momenti più belli trascorsi al trono over insieme ai suoi compagni di viaggio. Tra critiche, insulti e spesso anche risse, la Galgani si è sempre mostrata per ciò che è senza mai fingere. Questo suo modo di fare sicuramente l’ha premiata e ad oggi è ben seguita da più di 500.000 follower che la sostengono. (Continua dopo il post)

Gemma Galgani ringrazia i fan

Gemma Galgani con dolci parole e tanta commozione ha ringraziato personalmente a chi la segue e l’ammira per il suo coraggio e la propria schiettezza. Accanto alla clip, infatti, ha descritto ciò che stava provando in quell’istante: “500.000 Grazie a tutti coloro che mi hanno seguita fino adesso ! Grata , riconoscente felice e commossa ! Vostra Gemma”.

Tra le tante persone comuni che la sostengono non mancano nemmeno i grandi vip dello spettacolo, come ad esempio Mara Venier, Simona Venutura e tanti altri. Ormai Gemma è diventata un vero e proprio personaggio dello spettacolo e vista la sua popolarità in molti non aspettano altro di vederla in qualche reality.

Tra Nicola e Gemma tutto a gonfie vele

Seppur per molti sembra strano, tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli è davvero scoppiata la scintilla. Il giovane di Viareggio dai suoi gesti pare molto interessato alla dama, nonostante tra di loro ci siano ben 40 anni di differenza.

Pochi giorni fa, la coppia è stata beccata in giro in centro e dopo una lunga passeggiata romantica, tra i due è scoppiato il primo bacio. “Prima di scendere dal taxy ci siamo salutati con un bacio a stampo attraverso la mascherina. Seppur sia stato un bacio last minut ha la sua importanza, ha dichiarato Gemma.