Paura a La vita in diretta, si sfiora l’incidente. Alberto Matano preoccupato: “State attenti…”

Sfiorato un incidente a La vita in diretta

Da qualche settimana è terminata la quarantena da Covid-19 di conseguenza in molte città dello Stivale è scoppiata la mania dei monopattini elettrici. E se da un lato ci sono molti benefici, uno su tutti il rispetto della natura, dall’altra negli ultimi giorni ci sono stati diversi incidenti per l’uso improprio del mezzo. Dell’argomento se ne è occupata anche La vita in diretta mandando in onda un servizio realizzato da Luca Forlani che si è recato nella Capitale per testare in prima persona come funzionano questi nuovi mezzi di trasporto.

Ma proprio quando il conduttore Alberto Matano si è ricollegato con il collaboratore del programma, il giornalista, che stava percorrendo un tratto di strada a bordo di un monopattino, ha seriamente rischiato di imbattersi con un uomo che voleva intervistare. A quel punto il professionista calabrese dallo studio ha gridato: “State attenti…”.

Alberto Matano riprende il suo inviato Luca Forlani

L’iniziativa maldestra dell’inviato de La vita in diretta ha fatto preoccupare moltissimo Alberto Matano. Luca Forlani a bordo di un monopattino elettrico ha rischiato di mettere sotto un passante a cui voleva fare delle domande.

Anche l’uomo in questione era a bordo del mezzo ecologico. Il bello che il giornalista ha realizzato il servizio sull’eventuale pericolosità di tale mezzi di trasporto. Dopo il gesto inappropriato, il collega di Lorella Cuccarini ha ripreso il suo collaboratore dicendogli: “Attenzione perché vi state per scontrare. L’incidente in diretta anche no! Mi sembra un po’ un delirio con questi monopattini che girano”.

C’è il primo morto in Italia a causa di un monopattino elettrico

E a proposito di incidente a bordo di un monopattino elettrico, proprio nella puntata de La vita in diretta del 16 giugno 2020 è arrivata una triste notizia. Dopo aver assistito in live il quasi scontro tra l’inviato Forlani ed un passante, Alberto Matano ha messo in guardia il pubblico da casa lanciando un servizio sulla prima vittima per incidente col monopattino nel nostro Paese: “Una persona è morta”.

Infine, ricordiamo che la messa in onda del rotocalco pomeridiano di Rai Uno terminerà venerdì 26 giugno per poi tornare a settembre. Al momento non si hanno informazioni sui conduttori della versione estiva dello storico format.