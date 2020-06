Vittorio Sgarbi spiazza Pierluigi Diaco: “Sei eterosessuale, sei stato con una mia amica…”

Pierluigi Diaco alla guida di Io e Te

Da un paio di settimane, nella medesima fascia oraria occupata precedentemente da Vieni da me di Caterina Balivo, va in onda Io e Te di Pierluigi Diaco. Il noto giornalista quest’anno ha cambiato squadra facendosi affiancare da Santino Fiorillo e Katia Ricciarelli.

Il programma pomeridiano di Rai Uno sta riscuotendo un discreto successo a livello d’ascolti soprattutto perché le interviste fatte ai personaggi dello spettacolo e non solo fanno emozionare il pubblico. Nonostante per molti risulti antipatico, il padrone di casa pian piano è riuscito a conquistare i telespettatori con la sua simpatia. Ricordiamo che il professionista è felicemente sposato con Alessio Orsingher, un suo collega e giornalista di La7.

Il compagno del conduttore di Io e Te

Nelle varie interviste rilasciate, Pierluigi Diaco ha sempre confessato di aver trovato nel marito un complice e un uomo per bene. Qualche tempo fa, ospite a Domenica In prlando con Mara Venier aveva confessato che la generosità del compagno lo aveva contagiato. Inoltre il conduttore di Io e Te ha capito che nella vita l’amore si misura nella capacità di non starsi davanti ma di lato, al fianco.

“Spero di poter stringere la mano di Alessio fino alla fine“, dichiarava nel contenitore festivo di Rai Uno. Poi parlando dell’orientamento sessuale, l’ex naufrago dell’Isola dei famosi diceva: “Non credo che la sessualità sia una patente d’identità. Penso sia un dettaglio della personalità di ognuno di noi. Per me è stato molto difficile vivere alla luce del sole questo sentimento“.

Vittorio Sgarbi lascia senza parole Pierluigi Diaco

Nella puntata di Io e Te andata in onda martedì 16 giugno 2020, Pierluigi Diaco ha accolto in studio l’estroso Vittorio Sgarbi. Essendo un personaggio particolare di lui ci si può aspettare di tutto. Durante l’intervista il padrone di casa ha voluto dedicare un pensiero all’uomo che lo ha conquistato dicendo di essere molto innamorato del suo compagno.

A quel punto è arrivata la replica del noto critico d’arte: “Poi quel compagno finto che hai…”. Ma il conduttore non ci sta difendendosi così: “Io sono innamoratissimo di Alessio“. E proprio in quel momento che il Parlamentare ha lasciato tutti a bocca aperta, compreso Diaco, dicendo: “Ma è chiaro che sei eterosessuale, sei stato pure con una mia amica…”. Affermazione che hanno scaturito una risata da parte del giornalista che ha concluso: “Questi però sono affari nostri”.