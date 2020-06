Il Segreto, anticipazioni 18 giugno 2020: Carolina inganna Encarnation

Il Segreto in onda giovedì 18 giugno 2020 promette una puntata ricca di colpi di scena. Purtroppo Pablo starà ancora male e Carolina sarà l’unica a curarlo, sebbene rischi di essere scoperta. Per continuare a stargli vicino, la giovane dovrà mentire ad Encarnation.

Nel frattempo, Francisca continuerà a stare male. Augustina si preoccuperà per lo stato di salute della Montenegro e non saprà come comportarsi, anche perché Isabel si mostrerà sfuggente. La Dos Visos sarà ancora in ansia per lo stato d’animo degli operai, in lotta con lei dopo la morte di Cosme, rimasto intrappolato sotto le macerie dopo l’incidente in miniera.

Il Segreto puntata di giovedì 18 giugno 2020

Carolina Solozabal sta continuando a stare vicino a Pablo, che si è nascosto in una soffitta dopo aver disertato il servizio militare. Il giovane avrà un malore e la sua fidanzata dovrà procurarsi medicine e coperte senza farsi scoprire. La situazione si farà piuttosto complicata, anche perché Carolina sarà costretta a mentire ad Encarnation. Nella puntata di domani della soap Il Segreto, la giovane dovrà pensare ad un modo per allontanarsi da casa senza far insospettire Manuela.

Proseguendo con le anticipazioni della puntata di domani de Il Segreto, Carolina riuscirà a cavarsela ancora una volta. La Solozabal ingannerà Encarnation per farsi dare medicine e coperte. Carolina si recherà quindi nella baracca in cui è nascosto Pablo e le offrirà il suo aiuto. Il ragazzo però perderà improvvisamente i sensi, mandando nel panico la fidanzata.

Francisca peggiora di giorno in giorno

Le anticipazioni della soap opera Il Segreto svelano che Francisca peggiorerà di giorno in giorno. Le tisane avvelenate di Isabel la faranno cadere in uno stato di sonno costante, oltre a provocarle forti mal di testa. Francisca penserà che i suoi fastidi siano legati alla lunga permanenza in un luogo chiuso e alle varie preoccupazioni, senza immaginare che quella che crede sua alleata è in realtà colei che la sta avvelenando.

Infine, nella puntata della soap Il Segreto che andrà in onda domani, giovedì 18 giugno 2020 su Canale 5, vedremo Isabel terrorizzata dal fatto di rimanere vittima di altre rappresaglie da parte degli operai. La situazione è ostica, anche nell’intero Paese. Ignacio riuscirà a difenderla in caso di nuove aggressioni? Ricordiamo che a partire dal 22 giugno, le nuove puntate della soap verranno sospese. Al loro posto, verranno trasmessi gli episodi della prima stagione, con protagonisti Pepa e Tristan, probabilmente fino al mese di settembre, quando ripartirà la consueta programmazione.