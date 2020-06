Mara Venier, il desiderio proibito: “Ho una voglia pazza di…” [FOTO]

Mara Venier sorridente nonostante la frattura al piede

Da qualche settimana Mara Venier deve condurre Domenica In col tutore al piede. Per chi non lo sapesse la professionista veneta, proprio per raggiungere gli studi ex Dear della Rai a Roma è caduta dalle scale procurandosi una frattura al piede.

E a tal proposito domenica scorsa a Uno Mattina in Famiglia Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti hanno ironizzato su questo scatenando l’ira della diretta interessata. Nonostante questo la moglie di Nicola Carraro non ha perso il suo ottimismo e voglia di vivere e si evince nell’ultimo contenuto che ha condiviso su Instagram. Una foto dove zia Mara evoca un peccato di gola. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

Il peccato di gola della conduttrice di Domenica In

Nonostante il gesso per la frattura la piede, la divertente Mara Venier ha sempre voglia di sorridere e scherzare. Qualche ora fa, attraverso il suo seguitissimo account Instagram la conduttrice di Domenica In ha postato uno scatto che la mostra con un camicione bianco e un capello di paglia in testa. La donna sembra essere su un terrazzo, non il suo, ma sempre nella meravigliosa città eterna.

A corredo dell’immagine, la donna ha scritto la seguente didascalia: “Cucù…..io sono a letto con il piedone alto…mangerò un frittatina e verdura (cucina una signora…)…[email protected] una voglia pazza di una “amatriciana”….voi ??? Che voglie avete???(non scrivetemi di mandarti affanc……perché vi blocco”. (Continua dopo il post)

La reazione dei follower e la nuova Domenica In di Mara Venier

La divertente Mara Venier si è rivolta in questo modo a tutti coloro che la seguono sul noto social network. A giudicare dai commenti apparsi sotto lo scatto, i follower hanno apprezzato moltissimo lo sfogo della professionista veneziana. Infatti in poco tempo l’immagine in questione ha ottenuto migliaia di mi piace (oltre 45 mila) e condivisioni facendo diventare il post virale sul web.

Dal punto di vista lavorativo, sembra proprio che la moglie di Nicola Carraro sia stata riconfermata ancora una volta alla guida di Domenica In ma la diretta interessata ha in mente delle modifiche. A partire da settembre non vuole condurre più da sola ma con almeno altre due persone, come avveniva negli Anni Novanta.