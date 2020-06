Alessia Marcuzzi perde le staffe sui social: “Sono indignata come vi permettete?”

Alessia Marcuzzi sbotta su Instagram

A quanto pare negli ultimi giorni Alessia Marcuzzi è stata bersagliata da commenti offensivi e volgari da parte dei leoni da tastiera. Per tale ragione la Pinella ha deciso di sfogarsi su Instagram dicendo il suo punto di vista sulle critiche gratuite che ha ricevuto senza alcuno motivo valido.

Di recente la professionista romana ha realizzato una diretta su IG dove illustrava alcuni prodotti di bellezza ha chiesto pubblicamente scusa alle sue ospiti, ovvero delle dottoresse, per i commenti vergognosi arrivati durante il live. La conduttrice de Le Iene Show, molto arrabbiata, ha sbottato così: “Come vi permettete di scrivere quelle cose indegne con questa cattiveria e leggerezza? Io sono indignata. È stata la prova di quello che succede sempre alle donne, orrore totale”.

La conduttrice una furia contro gli haters

Chi segue Alessia Marcuzzi suoi social network sa perfettamente che non la prima volta che la professionista finisce nel mirino degli haters. Ad esempio, quando ha postato su Instagram una sua foto che appare in versione acqua e sapone è stata aspramente criticata al punto che la collega Bianca Guaccero ha preso le sue difese. Stavolta, però, la conduttrice di Temptation Island Vip che dovrebbe tornare a settembre non ha resistito sbottando sul noto social network.

La Pinella è rimasta sconvolta da quei uomini che sono così piccoli che scrivono delle cose indecenti a delle persone che lavorano seriamente. “Io mi sono sentita in imbarazzo totale e voglio chiedere scusa pubblicamente alle mie ospiti perché le ho invitate io. Commenti da parte di alcuni uomini così brutti, sgradevoli, maleducati e meschini che davvero io vorrei che la Polizia Postale potesse identificare queste persone”, ha ribadito la donna.

Lo sfogo su IG e il ritorno alla conduzione

Ma lo sfogo di Alessia Marcuzzi non è terminato qui. In conclusione la professionista Mediaset che non lavora ormai da marzo ha detto: “Io sono abituata, me lo dicono sempre e non ci faccio più caso ma vorrei veramente che qualcuno facesse qualcosa”.

Nel frattempo la conduttrice si appresta a trascorrere le vacanze estive con la sua famiglia in attesa di vederla sul piccolo schermo alla guida della terza edizione di Temptation Island Vip che dovrebbe partire il prossimo settembre.