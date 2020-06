Loredana Lecciso e Al Bano in ansia per la figlia Jasmine Carrisi: il motivo

Madre e figlia ospiti nel programma di Francesco Fredella

Nella mattinata di mercoledì 17 giugno 2020 Loredana Lecciso e Jasmine Carrsi sono le state ospiti, ovviamente in collegamento, nel programma Viaradio di Francesco Fredella su RTL 102.5. Madre e figlia sono intervenute per parlare sopratutto del debutto della 19enne nel mondo della musica col suo primo singolo dal titolo ‘Ego’.

A proposito della quintogenita del Maestro di Cellino San Marco che sta seguendo le orme de padre, l’ex soubrette salentina ha detto: “Al Bano è molto incuriosito da questo mondo giovane”. In poche parole sia l’ex di Romina Power che la sua compagna sono felici e orgogliosi del percorso che sta facendo la figlia. Ricordiamo che quest’ultima dopo l’estate andrà a studiare a Milano.

Loredana Lecciso in ansia per la giovane Carrisi

Chiamato in causa da un giornalista, qualche giorno fa Al Bano parlando dell’esordio di Jasmine nel mondo della musica ha gridato ad alta voce: “E’ figlia d’arte!”. In quell’occasione il Maestro ha confessato di essere felice perché la 19 gli ha fatto un regalo, ovvero si è tolta il piercing dall’ombelico. Ora i fan aspettano una performance di coppia in qualche suo concerto o addirittura al Festival di Sanremo.

Durante l’intervista radiofonica su RTL 102.5, Loredana Lecciso ha parlato dell’esame di Stato che ha sostenuto la sua secondogenita: “E’ stata una grande emozione, eravamo tutti in ansia“. A tal proposito la diretta interessata ha detto: “Ho finito l’esame di maturità, è andata molto bene, ho iniziato con la figura della donna nella letteratura e poi il trucco è quello di parlare sempre”. La giovane è convinta di andare avanti con la musica ma non vuole lasciare gli studi.

Loredana Lecciso da un giudizio al singolo della figlia

Ospite a RTL 102.5, nella trasmissione radiofonica guidata dal giornalista Francesco Fredella, Loredana Lecciso ha detto la sua sul singolo, Ego, della figlia Jasmine Carrisi.

Molto emozionata, la compagna di Al Bano ha detto: “Brano bello, è nato nel periodo in cui eravamo tutti in casa e lei ha utilizzato quel tempo per tirare fuori questo brano che ci è piaciuto tanto”. Dopo l’esame di maturità la 19enne potrà trascorrere un’estate serena al fianco del suo fidanzato e degli amici, poi a settembre il trasferimento in Lombardia.