Lorella Cuccarini viola le regole anti-covid a La vita in diretta: “Fatelo, facciamo finta di niente”

Lorella Cuccarini fa uno strappo alle regole

Nella puntata de La vita in diretta in onda mercoledì 17 giugno 2020 i telespettatori di Rai Uno hanno assistiti ad un momento molto commovente. Dopo lo spazio dedicato alla cronaca curato da Alberto Matano, quest’ultimo ha passato la linea alla collega Lorella Cuccarini.

La soubrette romana ha invitato in studio due donne che avevano in comune una grave perdita. In poche parole nello storico rotocalco di Rai Uno erano presenti le madri di Elena Aubry e Pamela Mastropietro, venute a mancare in tenera età.

Una storia agghiacciante che vede la sottrazione da parte di un individuo del corpo di Elena. La padre di Pamela avendo vissuto lo stesso dramma lasciò sulla tomba vuota una rosa rossa e un bigliettino. Per tale ragione il genitore di Elena l’ha voluta ringraziare nel programma Rai dandole un girasole. E proprio in quel momento la padrona di casa ha voluto fare un strappo alle regole anti-covid. In poche parole ha chiesto alle sue ospiti di avvicinarsi.

La vita in diretta: due ospiti si avvicinano tra loro

Lorella Cuccarini non ha resistito a La vita in diretta. La conduttrice romana di fronte a tanto dolore e commozione ha deciso di fare un piccolo strappo alle regole comportamentali anti-coronavirus permettendo alle due donne di stare vicine per qualche istante. Ovviamente le due ospiti prima di varcare gli studi Rai di via Teulada a Roma sono state sottoposte ai controlli di routine.

Quindi, dopo il racconto delle loro storie la collega di Alberto Matano non ha negato loro la possibilità di scambiarsi i doni da vicino. La professionista romana che a quanto pare non sarà alla guida del format il prossimo settembre, ha detto: “Chiudo gli occhi, non vi preoccupate. Facciamo finta di niente”.

Lorella Cuccarini riporta l’ordine in studio

E se nella puntata precedente de La vita in diretta Lory Del Santo ha confessato di essere indifferente alla morte, il giorno dopo Lorella Cuccarini non è rimasta impassibile alle storie raccontate dalle sue ospiti. Due madri che hanno visto morire le loro figlie troppo presto.

Per tale ragione la padrona di casa del rotocalco pomeridiano di Rai Uno ha permesso loro di avvicinarsi e scambiarsi dei regali. Dopo il momento commovente, la collega di Alberto Matano ha richiamato all’ordine le due donne dicendo loro: “Riaccomodatevi un attimo, sennò qui entrano tutti in fibrillazione per le regole”.