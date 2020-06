Al Bano come una furia, basta speculazioni su Ylenia Carrisi: “vi denuncio tutti”

Al Bano questa volta proprio non ci sta e senza mezzi termini ha detto la sua su quanto accaduto poche settimane fa. In Spagna si sono riaccesi i riflettori su Ylenia Carrisi, dopo che una nota TV spagnola Telecinco ha mandato in onda un servizio a dir poco clamoroso. Oggi Al Bano, stanco e amareggiato contro questi speculatori, per la continua riapertura della sua più grande ferita, ha comunicato l’intenzione di agire per vie legali.

Al Bano pronto ad agire per vie legali contro Telecinco

Circa un mese fa vi abbiamo già parlato del grande interesse riaccesosi in Spagna riguardo Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power scomparsa a New Orleans nel 1994. Salvame, programma di gossip di Telecinco, aveva lanciato un ipotetico scoop, riaccendendo false speranze all’interno della famiglia Carrisi.

Come riporta Adnkronos, il cantante di Cellino San Marco ha incaricato l’avvocato Giorgio Assumma di tutelare il suo diritto all’oblio. Purtroppo, da ormai troppi anni la sua serenità e anche la propria carriera artistica viene accostata alla cronaca e ad oggi si è detto stanco. Al Bano è pronto a “dare battaglia violenta e senza sosta” al fine di tutelare la propria serenità e quella dei suoi cari.

“Basta con queste squallide speculazioni su mia figlia Ylenia, la devono smettere. Ci marciano solo per fare del maledetto denaro. In Spagna hanno fatto una speculazione squallida tornando sull’argomento e parlando di dettagli che ben conosco. Fanno i soldi, fanno soffrire, ma prendono in giro tante persone che sono ancora in attesa di speranze che purtroppo non ci sono”.

La sua idea su Ylenia Carrisi

Al Bano durante la lunga intervista si è detto molto amareggiato per ciò che ancora una volta ha dovuto assistere. Sono ormai 26 anni che Ylenia Carrisi ha fatto perdere le sue tracce e lui ha un’idea ben precisa su cosa le sia accaduto. Più volte il cantante ha espresso la propria opinione e diversamente da Romina Power è convinto che la sua bambina ormai non è più in vita.

Il suo risentimento nei confronti della tv spagnola riguarda non solo la propria situazione, ma anche quella di chi ha subito un dramma simile e viene illuso dai media. Al Bano ad oggi, dopo il ritorno di fiamma con Loredana Lecciso vuole mettere un punto al suo privato, parlando solo ed esclusivamente delle sue passioni: la musica e la terra.