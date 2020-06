Danny Masterson, attore protagonista in ‘The Ranch’, è stato arrestato per stupro

Danny Masterson, è di nuovo bufera, questa volta si tratta di qualcosa di veramente grave

Danny Masterson è stato travolto da una vera e propria bufera. Lo conosciamo come il celebre attore che ha partecipato alla serie ‘The Ranch’, oggi però ciò che si dice non ci fa fatto piacere. L’uomo è stato accusato di stupro e successivamente è stato arrestato a Los Angeles. L’attore ha 44 anni e secondo le prime indagini ed accuse, ha costretto tre donne a subire atti sessuali da parte sua.

Non si tratta di fatti recenti, risalgono al 2001 ed al 2003. Le indagini sull’uomo erano aperte già dal 2016. Si è giunti all’arresto dopo tante verifiche e controlli. Proprio a causa dell’inchiesta avviata nel 2016 l’attore era stato escluso dalla serie Netflix. Le voci su di lui si sono accentuate dopo che alcune donne hanno parlato e svelato alcuni retroscena.

Danny Masterson adepto di Scientology, accuse fondate o no?

Danny Masterson secondo le prime rivelazioni farebbe parte della chiesa di Scientology, un adepto quindi. Su di lui adesso stanno venendo fuori tantissime notizie, sulle quali però bisogna indagare, per stabilire quali siano accuse fondate e quali no. L’udienza a suo carico al momento è stata programmata per il 18 settembre, vedremo se da qui ad allora ci saranno novità.

Coloro che si stanno occupando delle indagini su di lui rivelano che se si dovesse decidere di condannarlo, la pena per lui sarebbe di 45 anni di ergastolo. Intanto l’arresto è stato convalidato mercoledì. Gli è però stata data la possibilità di cauzione per ritornare ad essere libero. Per poterlo fare dovrà pagare tre milioni e 300 mila dollari.

L’attore nega il coinvolgimento con i fatti, ma bisogna attendere la fine delle indagini

Ovviamente l’attore 44enne respinge tutte le accuse nei suoi confronti, dice di essere innocente, di essere stato incastrato da delle donne che probabilmente da lui non hanno ottenuto ciò che avrebbero tanto voluto. Intanto per quanto riguarda la sua vita privata è sposato dal 2011 con l’attrice Bijou Phillips, dalla quale ha avuto una bimba di sei anni.

Lui aveva 2 anni in meno della figlia quando ha dato inizio alla carriera nel mondo televisivo. Ha fatto il baby modello, poi è entrato negli spot pubblicitari, l’esordio nel mondo del cinema è avvenuto nel 1993. Allora recitò la parte di Seth in ‘Beethoven 2’, poi lavorò in ‘Bye Bye Love’ e ‘Face/Off’. Poi ha preso parte anche a gruppi musicali, finché il suo nome è diventato il nome più chiacchierato al mondo, purtroppo oggi per fatti non positivi.