Stefano De Martino chiude con Belen Rodriguez, la rivelazione: “Saremo sempre una famiglia…”

La confessione dell’ex gieffina Patrizia Griffini

Sul web e nella viarie riviste di gossip si continua a parlare della crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Nelle ultime ore ha detto la sua una cara amica della modella argentina. Stiamo parlando di Patrizia Griffini, conosciuta al pubblico per aver partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Nip. Un rapporto talmente forte al punto da volerla come testimone di nozze al suo matrimonio con il ballerino napoletano.

La donna trascorre molto tempo coi Rodriguez al punto di diventare la zia acquisita del piccolo Santiago. Intervistata dal periodico Vero, il giornalista ha provato a farle confessare qualcosa sulla crisi tra l’amica e il conduttore di Made in Sud. Purtroppo non ci è riuscito anche se l’ex gieffina alla fine ha detto: “No amore, lo sai, io non parlo. Mi dispiace, ma non l’ho mai fatto. La cosa più importante è che Belen vive per la famiglia!”.

Le ultime parole di Stefano De Martino

E se Belen Rodriguez ha avuto uno sfogo sul suo account Instagram, sono pochissime le dichiarazioni rilasciate da Stefano De Martino. Ad esempio domenica scorsa nel programma di Mara Venier il ballerino non ha detto praticamente nulla sulla vicenda. Tuttavia i due hanno confermato la rottura ma c’è anche il desiderio di far crescere in modo tranquillo più il figlio Santiago.

Difficile un ritorno di fiamma, ma visto i trascorsi ci si può aspettare di tutto. Nel frattempo, come riportato da Il Giornale, il danzatore partenopeo avrebbe detto che comunque vadano le cose con la modella argentina saranno sempre una famiglia.

Le dichiarazioni del giornalista Roberto Alessi

Il periodico Vero ha intervistato Patrizia Griffini, amica di Belen Rodriguez per capire qualcosa in più della crisi con Stefano De Martino. Nella rivista è stato riportato anche questo: “Belen è una donna molto più insicura di quanto voglia far credere con le immagini sempre patinate e perfette che offre ai follower”.

Di recente, inoltre, Roberto Alessi, direttore del magazine di gossip Novella 2000 ha sganciato un’altra bomba mediatica. In pratica ha detto di aver ricevuto numerose voci sul fatto che il conduttore di Made in Sud ha tradito la modella argentina. Quindi si sono lasciati a causa di un tradimento? Non resta che attendere nuove informazioni.