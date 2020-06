“Non posso camminare…”: Mara Venier, il retroscena sulla sua frattura al piede [FOTO]

Mara Venier non riesce ancora a camminare

Circa tre settimane fa Mara Venier è caduta dalle scale della sua abitazione causandosi una frattura la piede. Nella giornata di venerdì 19 giugno 2020 la conduttrice veneta ha voluta dare un aggiornamento a tutti coloro che la seguono sui social network. Nello specifico, su Instagram ha condiviso uno scatto dove mostra in primo piano l’arto infortunato senza gesso e dove sono ben visibili i segni dell’ematoma.

Nonostante sia trascorso un po’ di tempo, la donna continua a non deambulare da sola, per tale ragione sul noto social network ha scritto: “Non posso camminare, devo stare con il tutore”. Quindi anche il 21 giugno in occasione della penultima puntata di Domenica In, la moglie di Nicola Carraro si recherà negli studi ex Dear di Roma con la sedia a rotelle e successivamente si accomoderà sulla poltrona col piede appoggiato su uno sgabello.

Lo sfogo su Instagram

Non si da pace Mara Venier. Quest’ultima ha affermato che sono trascorse tre settimane da quando si è fratturato il piede sinistro, per la precisione il cuboide. Su Instagram la professionista veneziana ha condiviso la foto che la mostra seduta comodamente sul divano, con l’arto infortunato in bella vista e senza gesso e lei sta guardando la televisione.

A corredo dello scatto e della didascalia citata prima, la moglie di Nicola Carraro ha aggiunto anche questo hashtag: #ridiridi. Per caso la donna ha voluto lanciare l’ennesima frecciata velenosa a Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti? Ricordiamo che domenica scorsa a UnoMattina in Famiglia i due hanno ironizzato sull’infortunio della Venier dicendo che in questo modo avrà più ascolti. (Continua dopo il post)

Barbara D’Urso accusata di copiare Mara Venier

E se Mara Venier si è fratturata il piede sinistro, Barbara D’Urso mercoledì pomeriggio si è provocata un’ustione di secondo grado alla mano. A rivelarlo è stata la stessa conduttrice napoletana attraverso una clip condivisa sul suo account Instagram. La professionista ha una vistosa fasciatura all’arto e la dovrà portare per molto tempo.

Con molta probabilità domenica sera nell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso Carmelita svelerà cosa è accaduto. Molti utenti hanno commentato in maniera solidale, mentre i cosiddetti leoni da tastiera l’hanno accusata di copiare l’amica/rivale Mara Venier: “Lo fai perché sei gelosa di Mara Venier, sei patetica”.