Marcello Cirillo: “GF vip, no grazie e arriva il rifiuto”

Marcello Cirillo, le dichiarazioni inaspettate sul Grande Fratello

Marcello Cirillo si è raccontato a Viaradio autostrade per l’Italia parlando un po’ di tutto, sia di Adriana Volpe, sia della vita lavorativa. Al momento è assente dal grande schermo, non gli sono state affidate conduzioni di alcun tipo.

Così parlando di Adriana che sta per iniziare un nuovo programma tutto suo in collaborazione con la figlia di Michelle Hunziker, il conduttore radio chiede a Marcello se anche lui come Adriana avrebbe detto di sì ad un’avventura come il Grande Fratello vip.

Marcello si lascia andare alle confidenze e spiega che era stato contattato anche lui, gli era stata fatta la proposta ma ha deciso di rifiutare perché sa di non essere il tipo. Non riuscirebbe a stare chiuso nella stessa casa per più giorni, soprattutto non in compagnia delle stesse persone. Soffrirebbe troppo e per quello ha deciso di dire no. Queste sono esperienze che si fanno con il piacere e con la voglia di viverle. Lui non ne avrebbe.

Marcello Cirillo, il rapporto attuale con Adriana Volpe

Marcello Cirillo poi ha raccontato del suo rapporto con Adriana Volpe, affermando di essere tanto felice per lei, dato che in questo momento è tanto stimolata dal punto di vista lavorativo. Per lei questa parte della vita sta andando parecchio bene, le sta regalando grandi gioie. A breve infatti la vedremo su tv8 alla conduzione di un programma nuovo. Per lui Adriana è una vera amica, si sentono giornalmente, lei spesso gli racconta i fatti della sua vita.

Ammette che per lei questo non è un periodo facile, sta attraversando momenti di chiaroscuro, il matrimonio non è in bilico, ha soltanto bisogno di un po’ di serenità e di privacy per riprendersi alla grande. Dopo il Grande Fratello purtroppo i problemi che c’erano prima si sono triplicati, come era ovvio succedesse. Un’esperienza come il Grande Fratello mette alla prova qualunque coppia, anche la più duratura, che non ha mai attraversato momenti di difficoltà.

I giornali marciano tanto sulla crisi e creano ulteriori problemi

È stata Adriana stessa a raccontare di aver vissuto momenti davvero preoccupanti uscendo fuori dalla casa del Grande Fratello. La gelosia di Roberto Parli è stata la causa scatenante della crisi.

Poi ovviamente i giornalisti hanno ricamato tantissimo attorno a questa vicenda, parlando di un innamoramento surreale di Adriana nei confronti di Andrea Denver. IdI all’interno della casa si erano molto affezionati, ciò non vuol dire però che tra loro ci fosse realmente qualcosa di più.