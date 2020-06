Lacrime a Soliti Ignoti, Enzo Paolo Turchi perde una somma pazzesca

Lacrime a Soliti Ignoti

Lacrime a Soliti Ignoti, il quiz condotto da Amadeus nella fascia dell’access prime time di Rai 1. Si tratta di una stagione trionfale per il conduttore originario di Ravenna. Il suo Sanremo è stato il più visto degli ultimi 20 anni ed il citato game show domina letteralmente sulla concorrenza di Striscia La Notizia. Enzo Paolo Turchi, concorrente della puntata del 20 giugno ha perso una grande somma.

Amadeus, 58 anni a settembre, è sposato felicemente con Giovanna Civitillo, la quale in prima fila lo ha assistito durante il 70esimo Festival di Sanremo. Un sogno che si è avverato per l’amato presentatore che con Soliti Ignoti-Il Ritorno raggiunge picchi superiori ai 7 milioni di telespettatori. Un successo che ha permesso alla prima rete di mantenere inalterato il grandissimo distacco nei confronti di Canale 5 per quanto riguarda la fascia preserale.

Grande perdita al game show di Amadeus

In queste ultime settimane di messa in onda, nel game show i concorrenti sono personaggi famosi. Le eventuali vittorie di montepremi verranno devolute in beneficenza. Tra i protagonisti di queste puntate speciali. Ci sono stati Paolo Fox, Francesco Pannofino, Luca Barbarossa, Neri Marcorè e Giancarlo Magalli. Una scelta, quella di queste puntate speciali, dovuta alla diffusione del Covid-19 in Italia.

Visto il Coronavirus, il gioco ha subito varie modifiche nel regolamento e “strutturali”. Gli otto ignoti, infatti, oltre a stare sulle pedane, sono separati dal plexiglas ed i concorrenti non possono avvicinare a loro ad una distanza inferiore ad un metro, come prevedono le regole sul distanziamento sociale. Concorrente della puntata del 20 giugno, il ballerino Enzo Paolo Turchi.

Perdita di 35.800 euro

Nella puntata di oggi, sabato 20 giugno 2020, Enzo Paolo Turchi ha perso ben 35.800 euro. Una perdita che ha fatto quasi scendere le lacrime a Soliti Ignoti, da parte di Enzo Paolo Turchi. Da segnalare, che tra gli ignoti c’era sua moglie Carmen Russo. Una brutta notizia, dunque, in quanto i soldi vengono devoluti in beneficienza. Mancano poche puntate alla fine del game show condotto da Amadeus. Da giovedì 2 luglio, infatti, andrà in onda una nuova edizione di Techetechetè, il programma di grande successo sulle teche Rai.

La nuova edizione di Soliti Ignoti andrà in onda a settembre con il confermatissimo Amadeus che, stando alle ultime indiscrezioni e a certe foto pubblicate, condurrà per la seconda volta consecutiva il Festival della Canzone Italiana.