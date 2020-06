Pierluigi Diaco, amara confessione sul marito Alessio: “Dice che sono un rinco***nito”

Pierluigi Diaco alla guida di Io e Te su Rai Uno

Da un paio di settimane nel pomeriggio di Rai Uno è tornato un talk che aveva debuttato la scorsa estate. Stiamo parlando di Io e Te con Pierluigi Diaco. A differenza dell’anno scorso, cui era affiancato da Sandra Milo, in questa seconda edizione ha chiesto la collaborazione del soprano Katia Ricciarelli e Santino Fiorello. Il format ha occupato la fascia lasciata vacante da Vieni da me di Caterina Balivo.

E proprio quest’ultima a fine maggio ha detto addio alla trasmissione per intraprendere un nuovo cammino professionale. A settembre al suo posto troveremo Serena Bortone con un altro programma. Ma nell’ultimo appuntamento settimanale di Io e Te il padrone di casa ha spiazzato il pubblico. Cosa è accaduto?

Il giornalista menziona il marito Alessio Orsingher

Nella puntata di Io e Te in onda venerdì 19 giugno 2020 il conduttore Pierluigi Diaco ha fatto una confessione spiazzante. Infatti il conduttore stranamente ha detto qualcosa di molto personale, relative alla sua relazione sentimentale col marito. Stiamo parlando del giornalista de La7 Alessio Orsingher con cui si sono sposati col rito civile nel 2017.

Nel programma pomeridiano di Rai Uno era arrivato il momento della rubrica dedicata alle coppie over e proprio in quel lasso di tempo la moglie della coppia intervistata dal presentatore ha detto come il marito fosse una persona ansiosa. “Se dobbiamo partire mi fa arrivare due ore prima al porto, una volta in vacanza voleva farmi prendere il bus perché aveva paura di non trovare parcheggio con la macchina”, ha confessato la signora.

Pierluigi Diaco e la battuta ironica sulla persona che ama

Le parole della sua ospite hanno fatto venire in mente qualcosa al conduttore di Io e Te. Infatti Pierluigi Diaco ha preso la parola dicendo: “Io sono con lei, cerco di evitare problemi che non esistono. Bisogna essere precisi… La persona che amo dice che sono un rinco***”.

Ovviamente il tono del giornalista era ironico e le sue parole hanno scatenato una serie di risate nello studio romano. Qualche giorno fa lo stesso presentatore ha perso un paio di volte la pazienza con una ospite facendo scatenare la rabbia del popolo del web che lo considera antipatico e snob.