Valerio Pino ha mantenuto la promessa: ecco i nomi e i cognomi di chi non lo vuole in tv

Il ballerino ha deciso di rivelare chi sta ostacolando il suo lavoro e la sua carriera televisiva. Ecco i nomi e cognomi delle tre conduttrici che non lo vogliono nei loro programmi

Valerio Pino si sente vittima di un complotto

Valerio Pino è stato un ex ballerino professionista di Amici e di altre trasmissioni televisive come, ad esempio, Sarabanda. Tuttavia, non è mai stato un personaggio comodo. A fronte di tanto successo per la sua bellezza e bravura, le cose scomode che diceva gli sono costate caro. Infatti, ha svelato di aver avuto rapporti con alcuni cantanti e ballerini del talent nei luoghi della scuola.

Non solo, recentemente ha confessato che da 10 anni non riesce più a lavorare. Il motivo? Per diventare coreografo servono raccomandazioni e spinte, mentre in tv ci sono personaggi famosi che lo stanno ostacolando.

Ebbene, aveva promesso di fare nomi e cognomi e così ha fatto. In una recente intervista per il programma Domenica Like Valerio ha fatto il nome di tre conduttrici che non lo vogliono nei loro programmi, ha raccontato di un episodio legale che lo ha coinvolto in cui è stato risarcito e molto altro. Ecco qui di seguito nell’articolo le sue dichiarazioni.

Il ballerino fa nomi e cognomi

Come aveva promesso in un post sui social, dunque, Valerio ha deciso di fare nomi e cognomi di chi sta ostacolando la sua carriera televisiva, questo almeno secondo la sua versione dei fatti. Come era prevedibile, il primo nome è quello di Maria De Filippi. Secondo lui la conduttrice è molto arrabbiata per come lui ha raccontato la sua storia con Marcus Bellamy nel talent. Tuttavia, Valerio ha ammesso di aver sbagliato e ha chiesto perdono.

Il secondo nome è quello di Barbara D’Urso. Pare che lei e i suoi autori non lo vogliano assolutamente nei suoi programmi perchè ritenuto in cerca di visibilità. Il terzo nome forse è quello che sorprende di più ed è quello di Alessia Marcuzzi. Il ballerino ha raccontato un episodio molto specifico sulla conduttrice assumendosene tutte le responsabilità.

Ha detto di averla querelata per alcune affermazioni che aveva fatto durante un’edizione del Grande Fratello e di essere stato risarcito per questo. Inoltre, ha saputo da Alberto Dandolo che Alessia Marcuzzi avrebbe detto così: “fino a quando io sarò la conduttrice de L’Isola dei Famosi, lui non sarà mai un naufrago“. Che cosa ne pensate di queste ennesime forti dichiarazioni di Valerio Pino?